Як зареєструвати нерухоме майно через портал Дія: покрокова інструкція

Українцям нагадали покроковий алгоритм дій щодо реєстрації нерухомого майна через портал Дія.

Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради нагадав, що для отримання багатьох державних послуг нерухомість обов’язково має бути внесена до Державного реєстру речових прав (ДРРП).

«Якщо ви купували чи реєстрували житло до 2013 року, швидше за все, відомостей про нього в електронному реєстрі (Державний реєстр речових прав) немає. Але не обов’язково йти до реєстратора чи в ЦНАП - усе можна зробити онлайн!», - підкреслили у відомстві.

Що потрібно підготувати?

Електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис. Скановані копії документів про право власності (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину, рішення суду тощо) у форматі PDF або JPEG.

Покроковий алгоритм дій:

Авторизація.

Зайдіть на diia.gov.ua та авторизуйтеся за допомогою КЕП або Дія.Підпису.

Вибір послуги.

У меню «Послуги» оберіть розділ «Земля, будівництво, нерухомість» «Державна реєстрація прав на нерухоме майно».

Заповнення заяви.

Перевірте свої персональні дані. Якщо все вірно — переходьте до заповнення відомостей про об’єкт нерухомості (адреса, тип майна, тощо).

Завантаження документів.

Прикріпіть електронні копії ваших документів. Важливо: фото мають бути чіткими, щоб реєстратор міг легко прочитати текст.

Підпис та відправка.

Підпишіть заяву своїм КЕП.

Що далі?

Після відправки заява потрапляє до реєстратора. Він перевіряє дані та надсилає запит у БТІ (якщо це необхідно).

Результат: Ви отримаєте сповіщення в особистому кабінеті «Дії» та на електронну пошту.

Статус: Витяг в електронній формі має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ з печаткою.

