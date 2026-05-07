Как зарегистрировать недвижимое имущество через портал Дія: пошаговая инструкция

Украинцам напомнили пошаговый алгоритм действий по регистрации недвижимого имущества через портал Дія.

Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета напомнил, что для получения многих государственных услуг недвижимость обязательно должна быть внесена в Государственный реестр вещных прав (ГРВП).

«Если вы покупали или регистрировали жилье до 2013 года, скорее всего, сведений о нем в электронном реестре (Государственный реестр вещных прав) нет. Но не обязательно идти к регистратору или в ЦНАП — все можно сделать онлайн!», — подчеркнули в ведомстве.

Что нужно подготовить?

Электронную подпись (КЭП) или Дія.Підпис.

Сканированные копии документов о праве собственности (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.д.) в формате PDF или JPEG.

Пошаговый алгоритм действий:

Авторизация.

Зайдите на diia.gov.ua и авторизуйтесь с помощью КЭП или Дія.Підпису.

Выбор услуги.

В меню «Услуги» выберите раздел «Земля, строительство, недвижимость» — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество».

Заполнение заявления.

Проверьте свои персональные данные. Если все верно — переходите к заполнению сведений об объекте недвижимости (адрес, тип имущества и т.д.).

Загрузка документов.

Прикрепите электронные копии ваших документов. Важно: фото должны быть четкими, чтобы регистратор мог легко прочитать текст.

Подпись и отправка.

Подпишите заявление своим КЭП.

Что дальше?

После отправки заявление поступает к регистратору. Он проверяет данные и направляет запрос в БТИ (если это необходимо).

Результат: Вы получите уведомление в личном кабинете «Дії» и на электронную почту.

Статус: Выписка в электронной форме имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ с печатью.

