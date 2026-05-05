Росія атакувала КАБами та дронами Запоріжжя – є загиблі та десятки постраждалих

21:31, 5 травня 2026
Унаслідок удару по цивільній інфраструктурі загинули люди, ще десятки отримали поранення.
Запоріжжя зазнало атаки чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ) та дронами. Про наслідки удару повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, наразі в лікарні перебувають сім поранених, ще частина постраждалих проходить необхідні обстеження. Загалом унаслідок атаки постраждали 37 людей.

Зеленський зазначив, що російські сили завдали удару по цивільній інфраструктурі міста.

«Це був удар керованими авіаційними бомбами. Просто по цивільній інфраструктурі міста — росіяни не обмежують себе у знищенні життя», — заявив він.

Президент назвав атаку «цинічним, позбавленим будь-якого військового сенсу терористичним ударом» і додав, що такі обстріли українських міст і сіл не припиняються щодня.

За його словами, внаслідок цього удару по Запоріжжю вже загинули 12 людей.

Також Зеленський повідомив про вечірній удар по Дніпру, де, за наявними даними, загинули чотири людини. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Президент наголосив на необхідності примусити Росію припинити війну.

«Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на «святкування». Життя треба берегти, і я вдячний усім нашим партнерам, які висловилися на підтримку України й допомагають нам захищати життя», — сказав Президент.

