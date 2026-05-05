Россия атаковала Запорожье управляемыми авиационными бомбами и дронами — есть погибшие и десятки пострадавших

21:31, 5 мая 2026
В результате удара по гражданской инфраструктуре погибли люди, еще десятки получили ранения.
Запорожье подверглось атаке четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и дронами. О последствиях удара сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас в больнице находятся семь раненых, еще часть пострадавших проходит необходимые обследования. Всего в результате атаки пострадали 37 человек.

Зеленский отметил, что российские силы нанесли удар по гражданской инфраструктуре города.

«Это был удар управляемыми авиационными бомбами. Прямо по гражданской инфраструктуре города — россияне не ограничивают себя в уничтожении жизни», — заявил он.

Президент назвал атаку «циничным, лишенным какого-либо военного смысла террористическим ударом» и добавил, что такие обстрелы украинских городов и сел не прекращаются ежедневно.

По его словам, в результате этого удара по Запорожью уже погибли 12 человек.

Также Зеленский сообщил о вечернем ударе по Днепру, где, по имеющимся данным, погибли четыре человека. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Президент подчеркнул необходимость заставить Россию прекратить войну.

«Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на «празднование». Жизнь нужно беречь, и я благодарен всем нашим партнерам, которые высказались в поддержку Украины и помогают нам защищать жизнь», — сказал Президент.

