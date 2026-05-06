Українцям пояснили, як розраховується страховий стаж
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, як розраховується страховий стаж.
Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Відповідно до Закону розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України. Тому для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу в залежності від кількості відпрацьованих місяців та коефіцієнт заробітку. Останній обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.
Для розрахунку пенсії використовують таку формулу: середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та на коефіцієнт стажу.
Вихід на пенсію у 2026 році
Загальні умови призначення пенсії за віком визначено ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон). Закон визначає вік для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 та 65 років залежно від тривалості набутого страхового стажу.
У 2026 році право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років виникає за наявності в людини 33 років страхового стажу, у 63 роки – за наявності в цьому ж році стажу від 23 до 33 років.
Вимога до мінімального страхового стажу поступово збільшується (щороку – на один рік). Так, у 2028 році право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років матимуть тільки ті особи, у яких буде не менше 35 років стажу. У 2028 році право на пенсію у віці 63 роки матимуть ті, хто набув стаж роботи від 25 до 35 років.
Якщо особа матиме стаж від 15 років, але меншої тривалості, ніж це необхідно для призначення пенсії у 63 роки, пенсія буде призначатись тільки при досягненні 65 років.
