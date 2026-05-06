  1. Общество

Украинцам объяснили, как рассчитывается страховой стаж

23:48, 6 мая 2026
Фото: pfu.gov.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, как рассчитывается страховой стаж.

Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Страховой стаж исчисляется территориальными органами Пенсионного фонда по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за периоды до внедрения системы персонифицированного учета — на основании документов и в порядке, определенном законодательством, действовавшим до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно Закону размер пенсии зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд Украины. Поэтому для каждого пенсионера определяется индивидуальный коэффициент страхового стажа в зависимости от количества отработанных месяцев и коэффициент заработка. Последний вычисляется путем деления фактической заработной платы застрахованного лица на величину средней заработной платы в Украине за соответствующий период в разрезе каждого месяца.

Для расчета пенсии используют такую формулу: средняя заработная плата в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, умноженная на индивидуальный коэффициент заработной платы и на коэффициент стажа.

Выход на пенсию в 2026 году

Общие условия назначения пенсии по возрасту определены ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон). Закон определяет возраст выхода на пенсию после достижения 60, 63 и 65 лет в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа.

В 2026 году право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет возникает при наличии у человека 33 лет страхового стажа, в 63 года — при наличии в этом же году стажа от 23 до 33 лет.

Требование к минимальному страховому стажу постепенно увеличивается (ежегодно — на один год). Так, в 2028 году право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет будут иметь только те лица, у которых будет не менее 35 лет стажа. В 2028 году право на пенсию в возрасте 63 лет будут иметь те, кто приобрел стаж работы от 25 до 35 лет.

Если лицо будет иметь стаж от 15 лет, но меньшей продолжительности, чем это необходимо для назначения пенсии в 63 года, пенсия будет назначаться только при достижении 65 лет.

