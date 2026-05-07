Мобилизированные ФЛП смогут не платить налоги: какие льготы действуют во время службы и как их оформить в 2026 году

ФЛП и самозанятые лица, служащие в армии, имеют право на фактический мораторий на налоговые платежи.

В условиях военного положения вопрос экономического выживания малого и среднего бизнеса стоит так же остро, как и вопрос национальной безопасности. Для самозанятых лиц (ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность), ставших на защиту Украины, государство предусмотрело систему налоговых льгот. Однако автоматически льготы не начисляются.

По состоянию на май 2026 года законодательство четко разграничивает обязанности тех, кто продолжает деятельность, и тех, кто физически не может этого делать из-за службы. Актуальные разъяснения ГНС подтверждают, что право на льготу имеют не только призванные по мобилизации, но и контрактники.

Согласно разъяснениям ГНС, право на льготы имеют:

Физические лица-предприниматели (ФЛП).

Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Указанные лица должны быть зарегистрированы как предприниматели или самозанятые лица до момента их призыва на военную службу или заключения контракта. Льготы распространяются как на тех, кто был призван во время мобилизации, так и на тех, кто проходит службу по контракту.

Законодательство устанавливает фактический мораторий на финансовые обязательства перед бюджетом для мобилизованных лиц. На весь период военной службы, начиная с 24 февраля 2022 года, такие лица освобождаются от:

Начисления и уплаты НДФЛ.

Уплаты Единого налога.

Уплаты Военного сбора.

Начисления и уплаты Единого взноса (ЕСВ) за себя.

Отдельно следует подчеркнуть освобождение от подачи налоговой отчетности по вышеперечисленным налогам и сборам. Важной деталью является то, что льгота действует безотказно, независимо от того, продолжает ли предприниматель получать доход во время службы и есть ли у него наемные работники. Это создает условия для сохранения жизнеспособности бизнеса через делегирование управления без риска накопления налогового долга.

Важно: льгота имеет ретроспективный характер, то есть действует с 24 февраля 2022 года, и продолжается до последнего числа месяца, в котором произошла демобилизация. Даже если предприниматель получает пассивный доход или его бизнес продолжает работать дистанционно, обязанность уплаты налогов за себя приостанавливается.

Как реализовать свое право?

Льготы не предоставляются автоматически, поскольку налоговые органы могут не владеть информацией об изменении статуса лица. Для реализации права на освобождение необходимо обратиться в контролирующий орган по месту регистрации.

Необходимый пакет документов:

Копия военного билета.

Или другой документ, подтверждающий призыв во время мобилизации.

Или копия контракта о прохождении службы.

Эти документы подаются в случае отсутствия в ГНС сведений о мобилизации лица. Учитывая обстоятельства службы, предприниматель может не иметь возможности обратиться лично. В таком случае закон позволяет привлечь уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности.

Закон позволяет мобилизованному ФЛП продолжать деятельность через уполномоченное лицо. В таком случае уполномоченное лицо начисляет и выплачивает зарплату работникам. НДФЛ и ЕСВ за работников уплачиваются уполномоченным лицом из средств ФЛП.

Пункт 25 подраздела 10 раздела XX НКУ не предоставляет льгот в отношении самих сумм налогов за наемных работников. Он лишь создает специальный процессуальный механизм для их администрирования.

Для поддержки защитников-предпринимателей в территориальных органах ГНС созданы специальные временные рабочие группы и работают отдельные «горячие линии».

Такая модель поддержки позволяет защитникам сосредоточиться на выполнении боевых задач, имея уверенность в том, что их предпринимательская деятельность защищена от налогового давления и бюрократических санкций.

