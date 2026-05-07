Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

В українському сімейному праві розлучення не залежить від взаємної згоди подружжя. Навіть якщо один із партнерів категорично проти, інший має повне право ініціювати розірвання шлюбу.

Право на розірвання шлюбу гарантується Сімейним кодексом України. Відповідно до пункту 1 статті 105, шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або за заявою одного з подружжя у випадках, визначених статтею 107. Ця норма передбачає, розірвання шлюбу у виняткових випадках:

визнано безвісно відсутнім;

визнано недієздатним.

У свою чергу, стаття 109 встановлює порядок розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей.

Як розірвати шлюб через РАЦС

Розірвання шлюбу в Україні здійснюється у двох основних порядках — адміністративному та судовому, залежно від наявності згоди між подружжям і сімейних обставин.

Спрощена процедура застосовується через органи державної реєстрації актів цивільного стану і можлива лише за умови, що подружжя не має спільних неповнолітніх дітей та між ними відсутній спір щодо припинення шлюбу.

Які необхідно додати документи:

заява про розірвання шлюбу;

паспорт громадянина України;

квитанція про сплату мита.

Реєстрація розірвання шлюбу проводиться після спливу одного місяця з дня подання заяви, після чого вноситься відповідний запис до реєстру та оформлюється підтверджуючий документ.

Процес розірвання шлюбу через суд

Якщо подружжя має неповнолітніх дітей або між ним існує спір чи один із подружжя заперечує проти розлучення, у таких випадках розірвання шлюбу здійснюється в судовому порядку.

Позов про розірвання шлюбу може бути поданий особисто, через систему «Електронний суд» або через представника на підставі довіреності чи договору з адвокатом.

Відповідно до статті 27 Цивільного процесуального кодексу України позов подається за місцем проживання відповідача. Водночас стаття 28 ЦПК України передбачає випадки, коли позов може бути подано за місцем проживання або перебування позивача якщо з ним проживають малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може виїхати до місця проживання відповідача за станом здоров’я чи з інших поважних причин. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

Зокрема, до позовної заяви додаються:

копія паспорта позивача;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження спільної дитини;

реєстраційний номер облікової картки платника податків позивача.

Паспортні дані відповідача (серія, номер, місце реєстрації) зазначаються в тексті позовної заяви за наявною у позивача інформацією, однак копія паспорта відповідача не є обов’язковою, оскільки позивач зазвичай не має до нього доступу.

Крім того, у спорах про розірвання шлюбу передбачена сплата судового збору, розмір якого у 2026 році становить 1 331,20 грн (0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Квитанція про його сплату додається до позовної заяви.

У разі якщо разом із розірванням шлюбу вирішується спір про поділ майна, позовна вимога про поділ майна оплачується окремо судовим збором, який становить 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Після сплати судового збору позивач подає до суду позовну заяву з усіма додатками. При цьому позивач зобов’язаний надати копії позовної заяви та доданих до неї документів для інших учасників справи, щоб забезпечити їхнє належне повідомлення та можливість реалізувати право на захист.

Після надходження матеріалів суд перевіряє їх відповідність процесуальним вимогам і постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі. Цю ухвалу разом із копіями позовної заяви та доданих документів суд надсилає учасникам справи.

Відповідачу надається право подати відзив на позовну заяву. Подання відзиву або заперечень не зупиняє розгляд справи, однак може впливати на тривалість судового процесу.

Відповідно до статті 111 Сімейного кодексу України, суд вживає заходів щодо примирення подружжя, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. Такі заходи застосовуються лише у випадках розірвання шлюбу в порядку позовного провадження (за позовом одного з подружжя). У разі розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке здійснюється в порядку окремого провадження, заходи щодо примирення не застосовуються. Разом із тим, якщо один із подружжя вчинив домашнє насильство, незалежно від стану кримінального, цивільного чи адміністративного провадження, заходи щодо примирення також не вживаються.

Також, у спорах про розірвання шлюбу суд виходить із того, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, а його збереження не може бути нав’язаним одній зі сторін всупереч її волі. Такого висновку дійшов Верховний Суд розглядаючи справу № 444/4951/24.

Якщо встановлено, що між подружжям фактично припинені сімейні відносини, відсутнє спільне проживання та ведення господарства, а одна зі сторін послідовно наполягає на розірванні шлюбу, суди дійдуть висновку про наявність підстав для його припинення. Оцінка особистих почуттів або емоційного стану сторін не належить до предмета доказування у таких справах.

Верховний Суд підкреслює, що відмова у розірванні шлюбу за наявності таких обставин фактично означає примушування особи до перебування у шлюбі, що суперечить принципу добровільності сімейних відносин та положенням Сімейного кодексу України.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Цивільного кодексу України, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати. Одним із нововведень є те, що подружжю з дітьми дозволять розлучатися поза судом — через нотаріуса або РАЦС — за умови нотаріально посвідченої домовленості щодо дітей і їх утримання. Під час посвідчення такого договору нотаріус зобов’язаний перевірити, чи забезпечено дотримання інтересів дитини.

При цьому попередня редакція Цивільного кодексу вже передбачала можливість укладення договору щодо виконання батьківських обов’язків, тоді як оновлені положення акцентують на спрощенні процедури без звернення до суду, посиленні контрольної функції нотаріуса щодо захисту прав дитини, а також збереженні місячного строку для відкликання спільної заяви.

