Развод в Украине возможен даже без согласия одного из супругов — как работает процедура через суд и ЗАГС

Развод в Украине возможен даже без согласия одного из супругов — закон предусматривает механизмы, которые позволяют расторгнуть брак независимо от позиции второй стороны.

В украинском семейном праве расторжение брака не зависит от взаимного согласия. Даже если один из супругов категорически против, другой имеет полное право инициировать процедуру прекращения брака.

Право на расторжение брака гарантируется Семейным кодексом Украины. Согласно пункту 1 статьи 105, брак прекращается вследствие его расторжения по совместному заявлению супругов в соответствии со статьей 106 или по заявлению одного из супругов в случаях, определённых статьей 107. Эта норма предусматривает расторжение брака в исключительных случаях, если второй из супругов:

признано безвестно отсутствующим;

признано недееспособным.

В свою очередь, статья 109 устанавливает порядок расторжения брака по решению суда по совместному заявлению супругов, имеющих детей.

Как расторгнуть брак через ЗАГС

Расторжение брака в Украине осуществляется в двух основных порядках — административном и судебном, в зависимости от наличия согласия между супругами и семейных обстоятельств.

Процесс расторжения брака через суд

Если супруги имеют несовершеннолетних детей либо между ними существует спор, или один из супругов возражает против развода, расторжение брака в таких случаях осуществляется в судебном порядке.

Иск о расторжении брака может быть подан лично, через систему «Электронный суд» либо через представителя на основании доверенности или договора с адвокатом.

В соответствии со статьей 27 Гражданского процессуального кодекса Украины иск подается по месту жительства ответчика. Вместе с тем статья 28 ГПК Украины предусматривает случаи, когда иск может быть подан по месту жительства или пребывания истца, если с ним проживают малолетние или несовершеннолетние дети либо если он не может выехать к месту жительства ответчика по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам. По соглашению супругов дело может рассматриваться по зарегистрированному месту жительства или пребывания любого из них.

В частности, к исковому заявлению прилагаются:

копия паспорта истца;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении общего ребенка;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика истца.

Паспортные данные ответчика (серия, номер, место регистрации) указываются в тексте искового заявления на основании имеющейся у истца информации, однако копия паспорта ответчика не является обязательной, поскольку истец, как правило, не имеет к нему доступа.

Кроме того, по спорам о расторжении брака предусмотрена уплата судебного сбора, размер которого в 2026 году составляет 1 331,20 грн (0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Квитанция об оплате прилагается к исковому заявлению.

Если одновременно с расторжением брака рассматривается спор о разделе имущества, требование о разделе имущества оплачивается отдельным судебным сбором, который составляет 1% от цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. После уплаты судебного сбора истец подает в суд исковое заявление со всеми приложениями. При этом истец обязан предоставить копии искового заявления и всех приложенных документов для других участников дела, чтобы обеспечить их надлежащее уведомление и возможность реализации права на защиту.

После поступления материалов суд проверяет их соответствие процессуальным требованиям и выносит определение об открытии производства по делу. Это определение вместе с копиями искового заявления и приложенных документов суд направляет участникам дела.

Ответчику предоставляется право подать отзыв на исковое заявление. Подача отзыва или возражений не приостанавливает рассмотрение дела, однако может влиять на продолжительность судебного процесса.

В соответствии со статьей 111 Семейного кодекса Украины суд принимает меры к примирению супругов, если это не противоречит нравственным основам общества. Такие меры применяются только в случаях расторжения брака в порядке искового производства (по иску одного из супругов). В случае расторжения брака по совместному заявлению супругов, которое осуществляется в порядке отдельного производства, меры по примирению не применяются. Вместе с тем, если один из супругов совершил домашнее насилие, независимо от состояния уголовного, гражданского или административного производства, меры по примирению также не применяются.

Также в спорах о расторжении брака суд исходит из того, что брак основан на свободном согласии женщины и мужчины, а его сохранение не может быть навязано одной из сторон против её воли. Такой вывод сделал Верховный Суд при рассмотрении дела № 444/4951/24.

Если установлено, что между супругами фактически прекращены семейные отношения, отсутствует совместное проживание и ведение хозяйства, а одна из сторон последовательно настаивает на расторжении брака, суды приходят к выводу о наличии оснований для его прекращения. Оценка личных чувств или эмоционального состояния сторон не относится к предмету доказывания в таких делах.

Верховный Суд подчёркивает, что отказ в расторжении брака при наличии таких обстоятельств фактически означает принуждение лица к пребыванию в браке, что противоречит принципу добровольности семейных отношений и положениям Семейного кодекса Украины.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла за основу проект Гражданского кодекса Украины, предусматривающий масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата. Одним из нововведений является то, что супругам с детьми разрешат разводиться вне суда — через нотариуса или органы ЗАГС — при условии нотариально удостоверенного соглашения о детях и их содержании. При удостоверении такого договора нотариус обязан проверить, соблюдены ли интересы ребёнка.

При этом предыдущая редакция Гражданского кодекса уже предусматривала возможность заключения договора об исполнении родительских обязанностей, тогда как обновлённые положения акцентируют внимание на упрощении процедуры без обращения в суд, усилении контрольной функции нотариуса по защите прав ребёнка, а также сохранении месячного срока для отзыва совместного заявления.

