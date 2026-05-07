У Києві встановили камери, щоб слідкувати, куди люди виносять сміття

10:35, 7 травня 2026
У місті встановлюють відеокамери на локаціях зі ліквідованими стихійними сміттєзвалищами.
У столиці в межах весняного двомісячника з благоустрою розпочали встановлення систем відеоспостереження на територіях, де раніше фіксували стихійні сміттєзвалища. Про це повідомили в КМДА.

Як зазначається, районні адміністрації, комунальні служби та балансоутримувачі проводять впорядкування міських територій після зимового періоду, приділяючи особливу увагу проблемним ділянкам.

Під час виїзної перевірки у Солом’янському та Святошинському районах було оглянуто оновлені громадські простори та місця, де раніше демонтували тимчасові споруди. На таких локаціях проводять озеленення, відновлюють покриття та облаштовують елементи благоустрою.

Окремо увагу приділили території, де нещодавно ліквідували стихійне сміттєзвалище площею понад 1 гектар. Саме тут вперше встановили систему відеоспостереження для контролю за можливими випадками незаконного скидання відходів.

Камери працюють у режимі реального часу. Моніторинг здійснюють чергові районних адміністрацій. У разі фіксації порушення інформацію передаватимуть до поліції для подальшого реагування.

У КМДА називають впровадження відеоконтролю превентивним заходом, спрямованим на недопущення повторного утворення стихійних сміттєзвалищ.

Надалі систему відеоспостереження планують розширити на інші проблемні локації міста, де регулярно фіксують незаконне накопичення відходів.

