МВД готовит законодательные решения по военным компаниям и обращению гражданского оружия

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что доложил Президенту Украины о подготовке законодательных решений в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия и создании новых послевоенных возможностей для украинских военных.

По словам Клименко, у украинских воинов есть уникальный боевой опыт, который признается в мире, поэтому государство должно создать условия для его использования в профессиональной деятельности после завершения войны.

Клименко сообщил, что по поручению Президента команда МВД совместно с представителями разведки, правительства и Офиса Президента будет работать над законодательным урегулированием сферы предоставления специальных охранных и услуг безопасности, в частности деятельности так называемых «военных компаний».

По словам Министра, речь идет о создании прозрачной и контролируемой модели, которая позволит Украине работать на глобальном рынке безопасности в соответствии с требованиями Конституции и национальных интересов.

Отдельно Игорь Клименко доложил о подготовке законодательства по гражданскому огнестрельному оружию. К работе, по его словам, привлечены народные депутаты, правоохранители, военные, ветераны, юристы и представители общественности.

Клименко подчеркнул, что Украине необходим современный и сбалансированный закон, который четко определит правила обращения гражданского огнестрельного оружия, усилит безопасность и учтет право граждан на самозащиту.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поручил разработать и принять уже в этом году закон об украинских частных военных компаниях, чтобы ветераны ВСУ могли легально зарабатывать на своем боевом опыте из-за экспорта услуг безопасности.

