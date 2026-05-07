Євросоюз відступив під тиском бізнесу та погодив послаблення правил для штучного інтелекту

ЄС пом’якшує правила регулювання штучного інтелекту та відкладає низку норм до 2027 року.

Країни Європейського Союзу та депутати Європейського парламенту досягли попередньої домовленості щодо пом’якшеного варіанту Закону про штучний інтелект (AI Act), який передбачає відтермінування частини норм. Про це повідомляє Reuters.

Попередня угода була досягнута після дев’ятигодинних переговорів і ще потребує формального затвердження урядами країн ЄС та Європарламентом у найближчі місяці.

AI Act набув чинності у серпні 2024 року, однак ключові положення впроваджуються поступово. Єврокомісія ініціювала процес спрощення регулювання через скарги бізнесу на надмірну бюрократію та дублювання норм.

Одним із ключових рішень стало перенесення запровадження правил для систем штучного інтелекту високого ризику — зокрема у сфері біометрії, критичної інфраструктури та правоохоронної діяльності. Тепер їх застосування відкладено до 2 грудня 2027 року (раніше — 2 серпня 2025 року).

Також погоджено виключення машинного обладнання з-під дії AI Act, оскільки воно вже регулюється галузевими нормами.

Водночас посилюються обмеження щодо шкідливого контенту: ЄС погодив заборону практик штучного інтелекту, які створюють несанкціоновані сексуально відверті зображення, включно з deepfake-контентом. Заборона набуде чинності з 2 грудня.

Окремо запроваджується обов’язкове маркування контенту, створеного штучним інтелектом, з 2 грудня.

