  1. В Україні

Євросоюз відступив під тиском бізнесу та погодив послаблення правил для штучного інтелекту

11:11, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ЄС пом’якшує правила регулювання штучного інтелекту та відкладає низку норм до 2027 року.
Євросоюз відступив під тиском бізнесу та погодив послаблення правил для штучного інтелекту
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни Європейського Союзу та депутати Європейського парламенту досягли попередньої домовленості щодо пом’якшеного варіанту Закону про штучний інтелект (AI Act), який передбачає відтермінування частини норм. Про це повідомляє Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Попередня угода була досягнута після дев’ятигодинних переговорів і ще потребує формального затвердження урядами країн ЄС та Європарламентом у найближчі місяці.

AI Act набув чинності у серпні 2024 року, однак ключові положення впроваджуються поступово. Єврокомісія ініціювала процес спрощення регулювання через скарги бізнесу на надмірну бюрократію та дублювання норм.

Одним із ключових рішень стало перенесення запровадження правил для систем штучного інтелекту високого ризику — зокрема у сфері біометрії, критичної інфраструктури та правоохоронної діяльності. Тепер їх застосування відкладено до 2 грудня 2027 року (раніше — 2 серпня 2025 року).

Також погоджено виключення машинного обладнання з-під дії AI Act, оскільки воно вже регулюється галузевими нормами.

Водночас посилюються обмеження щодо шкідливого контенту: ЄС погодив заборону практик штучного інтелекту, які створюють несанкціоновані сексуально відверті зображення, включно з deepfake-контентом. Заборона набуде чинності з 2 грудня.

Окремо запроваджується обов’язкове маркування контенту, створеного штучним інтелектом, з 2 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Європарламент штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

Калугіна, Семенников та Михайленко стали першими суддями Апеляційної палати ВАКС, яких ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності

Калугіна Інна, Семенников Олександр та Михайленко Дмитро отримали попередження від ВРП через розширене тлумачення власних повноважень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]