Евросоюз отступил под давлением бизнеса и согласовал смягчение правил для искусственного интеллекта

11:11, 7 мая 2026
ЕС смягчает правила регулирования искусственного интеллекта и откладывает ряд норм до 2027 года.
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Страны Европейского Союза и депутаты Европейского парламента достигли предварительной договоренности по смягченному варианту Закона об искусственном интеллекте (AI Act), который предусматривает отсрочку части норм. Об этом сообщает Reuters.

Предварительное соглашение было достигнуто после девятичасовых переговоров и еще требует формального утверждения правительствами стран ЕС и Европарламентом в ближайшие месяцы.

AI Act вступил в силу в августе 2024 года, однако ключевые положения внедряются постепенно. Еврокомиссия инициировала процесс упрощения регулирования из-за жалоб бизнеса на чрезмерную бюрократию и дублирование норм.

Одним из ключевых решений стало перенесение введения правил для систем искусственного интеллекта высокого риска — в частности в сфере биометрии, критической инфраструктуры и правоохранительной деятельности. Теперь их применение отложено до 2 декабря 2027 года (ранее — 2 августа 2025 года).

Также согласовано исключение машиностроительного оборудования из-под действия AI Act, поскольку оно уже регулируется отраслевыми нормами.

Одновременно ужесточаются ограничения в отношении вредного контента: ЕС согласовал запрет практик искусственного интеллекта, которые создают несанкционированные сексуально откровенные изображения, включая deepfake-контент. Запрет вступит в силу с 2 декабря.

Отдельно вводится обязательная маркировка контента, созданного искусственным интеллектом, с 2 декабря.

ЕС Европарламент искусственный интеллект

