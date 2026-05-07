Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Процедура відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України регулюється Законом «Про Конституційний Суд України» і з урахуванням останніх реформ, передбачає участь в оцінюванні кандидатів Дорадчої групи експертів. Цей механізм спрямований на забезпечення прозорості та перевірку кандидатів на відповідність критеріям високих моральних якостей і професійної компетенції.

6 травня 2026 року ДГЕ завершила оцінювання рівня компетентності кандидатів, які претендують на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради України. Цей етап став продовженням конкурсної процедури, розпочатої у березні 2026 року відповідно до встановленого порядку добору кандидатів.

Протягом 27–29 березня 2026 року ДГЕ проводила відкриті співбесіди з 15 кандидатами, під час яких перевіряли претендентів на відповідність критерію критерій високих моральних якостей. 7 квітня 2026 року Дорадча група винесла рішення, згідно з якими 5 претендентів вибули з конкурсу

Зокрема, такими, що не відповідають цьому критерію, було визнано Юрія Мельника, Святослава Оніщука, Світлану Срєбранець та Наталію Сюр. Щодо Романа Сабодаша рішення не було прийнято, проте відповідно до змісту положень Закону України «Про Конституційний Суд України» він не пройшов до наступного етапу оцінювання.

Таким чином, до етапу перевірки професійних знань було допущено 10 фіналістів. 14 квітня 2026 року кандидати пройшли письмове оцінювання. ДГЕ перевіряла рівень знань у сфері права, а також здатність кандидатів аналізувати складні конституційно-правові питання.

Результати 6 травня: хто потрапить у рейтинг?

За результатами опрацювання письмових робіт та комплексного аналізу професійної діяльності, ДГЕ оголосила список із 9 кандидатів, які отримали оцінку «відповідає» критерію визнаного рівня компетентності у сфері права:

Ганна Анісімова: докторка юридичних наук, професорка кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Членкиня Науково-консультативної ради при Верховному Суді та експертка секції «Право» наукової ради МОН України та членкиня робочої групи з удосконалення системи екологічної освіти.

Андрій Бойко: доктор юридичних наук, професор кафедр кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА, має понад 30 років стажу у сфері права. У 2015–2019 роках був членом Вищої ради юстиції (згодом — Вищої ради правосуддя).

Владислав Іващенко: адвокат, раніше обіймав посаду слідчого міліції, працював у прокуратурі Черкаської та Київської областей. Протягом 2005–2011 років займав посади державного експерта та заступника керівника управління фінансової безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Юлія Кириченко: експертка Центру політико-правових реформ, радниця Голови Верховної Ради України, співголова Ради РПР.

Іван Назаров: професор, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) очільнік його Апеляційного комітету. Працював доцентом та завідувачим кафедри адвокатури у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Тетяна Опанасюк: юристка відділу вирішення судових спорів в адвокатському об'єднанні «Гвоздій та Оберкович». Очолювала юридичне управління, була заступницею начальника управління та керувала відділом правової експертизи в ДСА України. Також обіймала посади керівника апарату Рівненського апеляційного господарського суду та господарського суду Рівненської області.

Захар Тропін: керівник практики міжнародного права НАК «Нафтогаз України», кандидат юридичних наук, доцент. За сумісництвом працює на кафедрі міжнародного права у навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тарас Цимбалістий: прокурор відділу представництва держави у Верховному Суді, Департамент представництва інтересів держави в суді, кандидат юридичних наук, доцент. Має право на зайняття адвокатською діяльністю.

Оксана Щербанюк: завідувачка кафедри процесуального права Чернівецького національного університету ім. Юрія Фетьковича, професорка Вільнюського університету, докторка юридичних наук. Членкиня науково-консультативних рад при Голові Верховної Ради та при Конституційному Суді України.

Наступним кроком ДГЕ стане формування рейтингового списку на основі комплексного опрацювання всіх матеріалів. Після цього список буде переданий до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики формує перелік рекомендованих кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України. Відповідно до процедури, на одну вакантну посаду має бути рекомендовано щонайменше двох кандидатів, якщо таку кількість осіб допущено за результатами оцінювання.

Остаточне рішення про призначення суддів КСУ ухвалює Верховна Рада України шляхом відкритого поіменного голосування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.