Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Процедура отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины регулируется Законом «О Конституционном Суде Украины» и, с учетом последних реформ, предусматривает участие в оценивании кандидатов Консультативной группы экспертов (КГЭ). Этот механизм направлен на обеспечение прозрачности и проверку кандидатов на соответствие критериям высоких моральных качеств и профессиональной компетенции.

6 мая 2026 года КГЭ завершила оценивание уровня компетентности кандидатов, претендующих на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады Украины. Этот этап стал продолжением конкурсной процедуры, начатой в марте 2026 года в соответствии с установленным порядком отбора кандидатов.

В течение 27–29 марта 2026 года КГЭ проводила открытые собеседования с 15 кандидатами, во время которых претендентов проверяли на соответствие критерию высоких моральных качеств. 7 апреля 2026 года Довещательная группа вынесла решения, согласно которым 5 претендентов выбыли из конкурса.

В частности, признаны не соответствующими этому критерию Юрий Мельник, Святослав Онищук, Светлана Сребранец и Наталия Сюр. В отношении Романа Сабодаша решение не было принято, однако, в соответствии с положениями Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», он не прошел на следующий этап оценивания.

Таким образом, к этапу проверки профессиональных знаний были допущены 10 финалистов. 14 апреля 2026 года кандидаты прошли письменное оценивание. КГЭ проверяла уровень знаний в области права, а также способность кандидатов анализировать сложные конституционно-правовые вопросы.

Результаты 6 мая: кто попадет в рейтинг?

По результатам обработки письменных работ и комплексного анализа профессиональной деятельности, КГЭ огласила список из 9 кандидатов, которые получили оценку «соответствует» критерию признанного уровня компетентности в сфере права:

Анна Анисимова: доктор юридических наук, профессор кафедры экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде, эксперт секции «Право» научного совета МОН Украины и член рабочей группы по усовершенствованию системы экологического образования. Андрей Бойко: доктор юридических наук, профессор кафедр уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА, имеет более 30 лет стажа в области права. В 2015–2019 годах был членом Высшего совета юстиции (впоследствии — Высшего совета правосудия). Владислав Иващенко: адвокат, ранее занимал должность следователя милиции, работал в прокуратуре Черкасской и Киевской областей. В течение 2005–2011 годов занимал должности государственного эксперта и заместителя руководителя управления финансовой безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Юлия Кириченко: эксперт Центра политико-правовых реформ, советник Председателя Верховной Рады Украины, сопредседатель Совета РПР. Иван Назаров: профессор, заместитель председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), глава его Апелляционного комитета. Работал доцентом и заведующим кафедрой адвокатуры в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Татьяна Опанасюк: юрист отдела разрешения судебных споров в адвокатском объединении «Гвоздий и Оберкович». Возглавляла юридическое управление, была заместителем начальника управления и руководила отделом правовой экспертизы в ГСА Украины. Также занимала должности руководителя аппарата Ровенского апелляционного хозяйственного суда и хозяйственного суда Ровенской области. Захар Тропин: руководитель практики международного права НАК «Нафтогаз Украины», кандидат юридических наук, доцент. По совместительству работает на кафедре международного права в учебно-научном институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Тарас Цымбалистый: прокурор отдела представительства государства в Верховном Суде, Департамент представительства интересов государства в суде, кандидат юридических наук, доцент. Имеет право на занятие адвокатской деятельностью. Оксана Щербанюк: заведующая кафедрой процессуального права Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, профессор Вильнюсского университета, доктор юридических наук. Член научно-консультативных советов при Председателе Верховной Рады и при Конституционном Суде Украины.

Следующим шагом КГЭ станет формирование рейтингового списка на основе комплексной обработки всех материалов. После этого список будет передан в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики формирует перечень рекомендованных кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины. Согласно процедуре, на одну вакантную должность должно быть рекомендовано не менее двух кандидатов, если такое количество лиц допущено по результатам оценивания.

Окончательное решение о назначении судей КСУ принимает Верховная Рада Украины путем открытого поименного голосования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.