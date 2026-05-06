На Закарпатті вирує масштабна лісова пожежа: до гасіння залучили авіацію, фото

15:13, 6 травня 2026
На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі за допомогою авіації ДСНС.
У Мукачівському районі Закарпатської області триває масштабна лісова пожежа, яку досі не вдалося локалізувати. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Займання сталося 5 травня близько 15:27 в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець. Загорілася лісова підстилка, вогонь швидко поширився на значну площу.

Зазначається, що станом на 13:00 6 травня рятувальники та лісівники продовжують гасити пожежу на території Свалявського надлісництва. Загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.

До ліквідації пожежі залучено 352 людини та 48 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС — працює літак.

Задіяно 96 рятувальників та 22 одиниці техніки. На допомогу також прибули підрозділи з Львівської та Івано-Франківської областей, які разом залучили ще 59 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Крім того, до гасіння пожежі долучено 143 працівників Карпатської філії ДП «Ліси України» та 10 одиниць техніки. Також допомагають 43 місцеві жителі.

