Нарушение санкций пытаются криминализировать: законопроект почти готов ко второму чтению

Депутаты не отказались от планов ввести уголовную ответственность за обход санкций.

Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О санкциях" относительно установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) № 12406 от 14.01.2025 почти готов ко второму чтению. Об этом свидетельствует наличие на странице законопроекта сравнительной таблицы ко второму чтению с утвержденными поправками народных депутатов и выводов ключевых комитетов и экспертных учреждений.

Несмотря на сотни поданных поправок, большинство таких инициатив было отклонено. В частности, Комитет не поддержал:

Предложения по исключению отмены сроков давности для санкционных преступлений (депутаты просили не приравнивать нарушение санкций к геноциду или пыткам по статусу неотвратимости наказания).

Попытки расширить перечень юридических лиц, не подлежащих ликвидации, на предприятия оборонно-промышленного комплекса или госпредприятия с долей государства более 25%.

О чем законопроект и зачем его разрабатывали

Идея заключалась в том, чтобы приравнять нарушение санкций к тяжким преступлениям против национальной безопасности. Действующее законодательство фактически не содержит норм о реальной ответственности за игнорирование санкций. Меры воздействия от НБУ или Минюста касаются только банков или нотариусов, но «не трогают» самих подсанкционных лиц.

Административные штрафы также показали свою неэффективность, особенно когда речь идет о миллиардных активах и угрозах суверенитету в условиях войны.

К тому же действующий Уголовный кодекс требует сложных доказательств (например, цели причинения вреда или наличия имущественного ущерба), что часто позволяет нарушителям избегать суда.

Поэтому новый закон призван создать мощный превентивный механизм через следующие нововведения:

Новая статья 114-3 УК Украины: Вводится уголовная ответственность за нарушение или умышленный обход санкций. Преступление будет считаться тяжким, а для его доказательства будет достаточно самого факта совершения действия (формальный состав).

Стоимостный порог: Криминализация начинается, если сумма нарушения (стоимость активов, операции и т.д.) превышает 100 необлагаемых минимумов. Однако для товаров военного или двойного назначения порог отсутствует — наказывать будут за любую сумму.

Неотвратимость наказания: К таким преступлениям предлагается не применять сроки давности. Также предусмотрена возможность заочного расследования (in absentia) и специальная конфискация активов.

Ответственность бизнеса: Меры уголовно-правового характера смогут применяться не только к конкретным людям, но и к юридическим лицам.

Законопроект также четко определяет, что именно будет считаться «обходом санкций». Это не только сокрытие активов, но и такие изощренные схемы, как фиктивное банкротство предприятия, на которое наложены санкции, с целью вывода его имущества.

Что не так с законопроектом

Анализ Главного научно-экспертного управления Верховной Рады выявил в документе системные пробелы: от несоответствия европейским директивам до угрозы наказания «невинных» исполнителей.

ГНЭУ обращает внимание, что в отличие от законодательства США или ЕС, украинский проект не предусматривает процедуры получения специальных разрешений на определенные операции, которые могут быть критически важными для национальных интересов.

Например, Директива ЕС 2024/1226 прямо запрещает криминализировать оказание гуманитарной помощи. В украинском же проекте отсутствуют «гуманитарные исключения», что ставит под удар деятельность организаций, обеспечивающих базовые потребности людей в зонах конфликта.

Это же касается банков. Без четких разрешений любая транзакция банка, направленная на предотвращение экономического коллапса, но связанная с подсанкционным лицом, может стать уголовным преступлением.

Законопроект предлагает безальтернативное дополнительное наказание: лишение права занимать определенные должности на срок от 10 до 15 лет. Эксперты ГНЭУ называют это нарушением принципа индивидуализации наказания. Такое ограничение хотят накладывать даже на «общих субъектов» — обычных граждан, чье правонарушение вообще не было связано с их работой или должностью.

Проект предусматривает освобождение от ответственности для участников групп (кроме организаторов), если они «заявят о преступлении» до объявления подозрения. Однако здесь кроются две проблемы:

Отсутствие требования добровольности: В действующем Уголовном кодексе (статьи о госизмене или шпионаже) четко указано, что сообщение должно быть добровольным. В «санкционном» же проекте это слово исчезло, что создает пространство для процессуальных игр. Юридические фантомы: Проект упоминает «преступные организации», хотя в самой статье о санкциях совершение преступления именно такой организацией не определено как отягчающее обстоятельство.

Еще одно узкое место — статья 55 Закона «О санкциях». Депутаты предлагают признать обходом санкций приобретение активов стоимостью более 50 прожиточных минимумов. Однако из текста непонятно: этот денежный порог касается только приобретения имущества или также его перемещения, маскировки или изменения формы? Такая неоднозначность может привести к тому, что за мелкие технические ошибки будут судить как за масштабный обход санкций.

Не менее жесткие замечания обнародовало Главное юридическое управление Верховной Рады. Юристы указывают на прямые коллизии с Конституцией, Гражданским кодексом и угрозу независимости адвокатуры.

Больше всего вопросов у юристов вызвала новая статья 114-3 УК Украины. Вместо того чтобы четко прописать признаки преступления в самом кодексе, авторы пошли путем отсылок к примечаниям и другим законам. ГЮУ подчеркивает, что определять субъекта преступления и условия ответственности через «примечания» — это нарушение установленных правил нормопроектирования и Конституции (ст. 92).

Законопроект предлагает считать «обходом санкций» действия, приводящие к банкротству подсанкционного предприятия. Но в УК уже есть статья 219 (доведение до банкротства). Это создает опасную вилку для манипуляций правоохранителей: кого-то судить по более мягкой статье, а кого-то — по более суровой «санкционной».

Проект позволяет освободить от ответственности того, кто «слил» информацию о преступлении, но только за совершенные «действия». Если же нарушение заключалось в бездействии — право на раскаяние якобы теряется, что юристы считают несправедливым.

Одним из наиболее контраверсионных пунктов является попытка Кабинета Министров регулировать гонорары адвокатов, защищающих подсанкционных лиц. Законопроект предлагает, чтобы Правительство утверждало методику исчисления вознаграждения для таких защитников.

«Это является прямым вмешательством в гарантии независимости адвокатуры», — резюмируют в ГЮУ. Согласно Конституции (ст. 131-2) и профильному закону, адвокатура независима от органов власти, а размер гонорара определяется исключительно договором между адвокатом и клиентом. Попытка государства «диктовать ценник» на защиту в конкретных делах создает опасный прецедент вмешательства в право на профессиональную юридическую помощь.

Эксперты также указали на то, что авторы проекта используют термины, которых не существует в украинском праве.

«Контроль над активами»: В Гражданском кодексе (ГК) есть право собственности, владения или распоряжения «имуществом», а не «активами» или «контролем».

Бенефициары-призраки: Законопроект предусматривает, что «орган управления» может быть собственником средств. Однако орган управления (например, дирекция или собрание) не является самостоятельным субъектом права — это лишь часть юридического лица. Наделять «комитет» или «совет» правом собственности — это юридический нонсенс.

Игнорирование ГК: Любые изменения в гражданских отношениях должны вноситься одновременно с изменениями в Гражданский кодекс, который имеет приоритет. В этом же проекте ГК просто проигнорировали, что может привести к массовому обжалованию сделок в судах.

Еще один критический момент — попытка придать закону обратную силу. Проект предлагает вывести из-под санкций благотворительные взносы на ВСУ, сделанные с 24 февраля 2022 года. Однако закон вступит в силу только сейчас. Статья 58 Конституции четко запрещает обратное действие во времени, если это не смягчает ответственность. Такая формулировка ставит под сомнение легитимность операций, проведенных в прошлом.

Что изменилось в законопроекте

Процесс рассмотрения поправок ко второму чтению оказался напряженным: большинство предложений оппозиционных депутатов было отклонено, однако ключевые финансовые и юридические предохранители все же попали в финальную редакцию.

Одним из важнейших учтенных изменений стала защита финансовых учреждений от полной ликвидации из-за действий отдельных должностных лиц.

Учтено частично: Депутаты поддержали норму, согласно которой ликвидация как мера уголовно-правового характера не применяется к банкам, страховщикам и кредитным союзам, если их уполномоченные лица нарушили санкционное законодательство (статья 114-3 УК). Это позволит наказывать конкретных виновных лиц, не разрушая при этом целые финансовые институты и не создавая рисков для вкладчиков.

Учтено полностью: Аналогичную по содержанию правку подавал народный депутат Г. М. Мамка, она была полностью интегрирована в текст.

Комитет пошел на редакционное учет предложений по структуре новой статьи Уголовного кодекса 114-3 «Нарушение специальной экономической и другой ограничительной меры (санкции)». Теперь умышленное невыполнение санкций и их умышленный обход разделены на разные части статьи, что позволяет дифференцировать наказание.

За обход санкций (ч. 2 ст. 114-3) предусмотрены штрафы до 75 тысяч необлагаемых минимумов (более 1,2 млн грн) или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

В разделе заключительных положений была учтена частично правка группы депутатов относительно определения действий, направленных на сокрытие принадлежности активов подсанкционным лицам. Это касается приобретения, перемещения или изменения формы активов с целью избежания блокировки.

