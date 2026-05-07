  1. В Украине

Прием нового работника в 2026 году: список обязательных документов

11:46, 7 мая 2026
Гоструда напомнила о перечне документов, которые работник должен предоставить работодателю при оформлении трудовых отношений в 2026 году, в частности трудовую книжку или сведения из электронного реестра, документы об образовании и военном учете.
Государственная служба Украины по вопросам труда напомнила об основных требованиях при оформлении трудовых отношений между работником и работодателем. В соответствии с законодательством, лицо при трудоустройстве должно подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности из электронного реестра.

В случае необходимости работодателю также предоставляют документы об образовании, квалификации или специальности.

Для отдельных профессий обязательны документы о состоянии здоровья. Лица, подлежащие военному учету, должны подать военно-учетный документ. Кроме того, в зависимости от специфики работы, законодательство может предусматривать представление других документов.

Напомним, мы писали, какой порядок заключения трудового договора.

Также сообщалось, что период оцифровки трудовых книжек завершается 10 июня. Украинцам советуют оцифровать не только трудовую книжку, но и ряд других документов, от которых зависит подтверждение страхового стажа.

Гоструда трудовая книжка трудовые отношения

