Прием нового работника в 2026 году: список обязательных документов

Гоструда напомнила о перечне документов, которые работник должен предоставить работодателю при оформлении трудовых отношений в 2026 году, в частности трудовую книжку или сведения из электронного реестра, документы об образовании и военном учете.

Государственная служба Украины по вопросам труда напомнила об основных требованиях при оформлении трудовых отношений между работником и работодателем. В соответствии с законодательством, лицо при трудоустройстве должно подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности из электронного реестра.

В случае необходимости работодателю также предоставляют документы об образовании, квалификации или специальности.

Для отдельных профессий обязательны документы о состоянии здоровья. Лица, подлежащие военному учету, должны подать военно-учетный документ. Кроме того, в зависимости от специфики работы, законодательство может предусматривать представление других документов.

Также сообщалось, что период оцифровки трудовых книжек завершается 10 июня. Украинцам советуют оцифровать не только трудовую книжку, но и ряд других документов, от которых зависит подтверждение страхового стажа.

