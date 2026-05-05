  В Украине

Каков порядок заключения трудового договора

10:01, 5 мая 2026
Работодатель обязан издать приказ о приеме работника на работу с указанием должности, даты начала работы и условий оплаты труда.
Фото: cognitivelaw.co.uk
Государственная служба Украины по вопросам труда напомнила порядок заключения трудового договора и обязанности сторон.

Обязанности работника

Предоставить работодателю необходимые документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья, соответствующий военно-учетный документ и другие документы.

Написать заявление о приеме на работу с указанием профессии (должности) и даты начала работы или подписать документ под названием «Трудовой договор».

Ознакомиться с приказом о приеме на работу.

Пройти обучение по вопросам безопасности и гигиены труда, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором/

Можно приступать к работе.

Обязанности работодателя

На основании заявления работника и поданных им документов или подписанного трудового договора издать приказ о приеме работника на работу с указанием профессии (должности), даты начала работы и условий оплаты труда.

Уведомить налоговую службу о приеме работника на работу.

В случаях, предусмотренных законодательством, направить работника для прохождения предварительного медосмотра (работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть необходимость в профессиональном отборе, а также ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте до 21 года).

Проинформировать работника о:

  • месте работы (информация о работодателе, в т.ч. его местонахождении);
  • трудовой функции, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей);
  • дате начала выполнения работы;
  • правах и обязанностях, условиях труда;
  • наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможных последствиях их воздействия на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором;
  • правилах внутреннего трудового распорядка или условиях установления режима работы, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также о положениях коллективного договора (в случае его заключения);
  • прохождении инструктажей по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной защите;
  • организации профессионального обучения работников (если это предусмотрено);
  • продолжительности ежегодного отпуска, условиях и размере оплаты труда;
  • процедуре и сроках предупреждения о прекращении трудового договора, которых должны придерживаться работник и работодатель.

Определить работнику рабочее место, обеспечить необходимыми для работы средствами.

Допустить работника к работе.

договор трудовая книжка трудовые отношения

