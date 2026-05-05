Який порядок укладання трудового договору

10:01, 5 травня 2026
Роботодавець зобов’язаний видати наказ про прийняття працівника на роботу із зазначенням посади, дати початку роботи та умов оплати праці.
Фото: cognitivelaw.co.uk
Державна служба України з питань праці нагадала порядок укладання трудового договору та обов’язки сторін.

Обов’язки працівника

Надати роботодавцю необхідні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідку про отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи.

Написати заяву про прийняття на роботу із зазначенням професії (посади) та дати початку роботи або підписати документ під назвою «Трудовий договір».

Ознайомитися з наказом про прийняття на роботу.

Пройти навчання з питань безпеки та гігієни праці, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Можна приступати до роботи.

Обов’язки роботодавця

На підставі заяви працівника та поданих ним документів або підписаного трудового договору видати наказ про прийняття працівника на роботу із зазначенням професії (посади), дати початку роботи та умов оплати праці.

Повідомити податкову службу про прийняття працівника на роботу.

У випадках, передбачених законодавством, направити працівника для проходження попереднього медогляду (працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року).

Проінформувати працівника про:

  • місце роботи (інформація про роботодавця, у т.ч. його місцезнаходження);
  • трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків);
  • дату початку виконання роботи;
  • права та обов’язки, умови праці;
  • наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;
  • правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);
  • проходження інструктажів з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;
  • організацію професійного навчання працівників (якщо це передбачено);
  • тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;
  • процедуру та строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

Визначити працівнику робоче місце, забезпечити необхідними для роботи засобами.

Допустити працівника до роботи.

договір трудова книжка трудові відносини

