Петиция против повышения тарифов на проезд набрала необходимые 6 тысяч голосов и будет рассмотрена Киевсоветом

11:29, 25 мая 2026
Авторы обращения призывают городские власти отказаться от запланированного повышения стоимости проезда в общественном транспорте до окончания военного положения.
Петиция №14225 на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до окончания военного положения менее чем через неделю после публикации набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов и будет рассмотрена Киевсоветом.

В тексте обращения отмечается, что 18 мая 2026 года было официально объявлено о намерении ввести новую тарифную модель в столичном общественном транспорте. В частности, предлагается установить стоимость разовой поездки на уровне 30 гривен, поездок по транспортной карте — от 25 до 30 гривен в зависимости от количества приобретенных поездок, а также безлимитный месячный проездной за 4875 гривен и 90-минутный пересадочный билет за 60 гривен. Запуск новых тарифов запланирован на 15 июля 2026 года после завершения регуляторных процедур.

Авторы петиции отмечают, что речь идет о существенном росте стоимости одной из базовых городских услуг. По их мнению, для жителей столицы, которые ежедневно пользуются общественным транспортом для поездок на работу, учебу, лечение или получение административных услуг, это будет означать дополнительные расходы в сотни или даже тысячи гривен ежемесячно.

В обращении также отмечается, что повышение тарифов является особенно болезненным в условиях военного положения, когда у многих граждан нестабильные доходы и дополнительные расходы, связанные с поддержкой военных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны.

Авторы петиции считают, что перед принятием решения о повышении стоимости проезда городские власти должны провести аудит расходов коммунальных предприятий, оптимизировать управление, сократить неэффективные расходы, пересмотреть закупки и обеспечить большую прозрачность финансовых планов перевозчиков.

Также в обращении приведены примеры других украинских городов. В частности, отмечается, что в Харькове муниципальный транспорт остается бесплатным, а в других городах, среди которых Днепр, Запорожье, Одесса, Винница и Львов, тарифы либо ниже, либо сопровождаются дополнительными социальными механизмами поддержки пассажиров.

В петиции содержится призыв к Киевсовету обратиться в КГГА с требованием отложить повышение тарифов до окончания военного положения, не допустить введения новых цен на проезд, обнародовать полные экономические расчеты предлагаемых тарифов, провести открытый аудит коммунальных перевозчиков и разработать альтернативную модель финансирования общественного транспорта без резкого увеличения расходов для пассажиров.

Отдельно авторы обращения просят обеспечить дополнительную социальную защиту для людей с минимальными доходами, студентов, пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий населения.

После сбора необходимого количества голосов петиция должна быть рассмотрена в установленном порядке органами местного самоуправления столицы.

