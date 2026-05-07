Прийом нового працівника у 2026 році: перелік обов’язкових документів

Держпраці нагадала про перелік документів, які працівник повинен подати роботодавцю під час оформлення трудових відносин у 2026 році, зокрема трудову книжку або відомості з електронного реєстру, документи про освіту та військовий облік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань праці нагадала про основні вимоги під час оформлення трудових відносин між працівником і роботодавцем. Відповідно до законодавства, особа при працевлаштуванні має подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також трудову книжку чи відомості про трудову діяльність з електронного реєстру.

У разі потреби роботодавцю також надають документи про освіту, кваліфікацію або спеціальність.

Для окремих професій обов’язковими можуть бути документи про стан здоров’я. Особи, які підлягають військовому обліку, повинні подати військово-обліковий документ. Крім того, залежно від специфіки роботи законодавство може передбачати подання інших документів.

Нагадаємо, ми писали, який порядок укладання трудового договору.

Також повідомляли, що період оцифрування трудових книжок завершується 10 червня. Українцям радять оцифрувати не лише трудову книжку, а й низку інших документів, від яких залежить підтвердження страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.