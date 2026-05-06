  1. В Україні

Не лише трудова книжка: які документи треба оцифрувати для страхового стажу

17:27, 6 травня 2026
Українцям радять оцифрувати не лише трудову книжку, а й низку інших документів, від яких залежить підтвердження страхового стажу.
Оцифрування трудових книжок в Україні триватиме до 10 червня 2026 року. Проте багато громадян не враховують, що цифрового формату потребують не лише самі трудові книжки.

Справа в тому, що дані про страховий стаж автоматично потрапляли до електронного реєстру лише з 1 січня 2004 року. Періоди роботи до цієї дати підтверджуються паперовими документами — трудовою книжкою та іншими довідками, які засвідчують право на зарахування стажу. У разі втрати цих документів людині доведеться відновлювати архівні довідки або навіть звертатися до суду та шукати свідків. У деяких випадках підтвердити стаж буває надзвичайно складно або взагалі неможливо, через що частина років роботи може не враховуватися.

Саме тому фахівці радять завчасно перевести в електронний формат не лише трудову книжку, а й усі документи, які можуть вплинути на підтвердження страхового стажу.

Які документи варто оцифрувати додатково

Окрім трудової книжки, важливо завантажити й інші документи, що можуть впливати на облік страхового стажу, зокрема:

  • дипломи та документи про освіту;
  • військовий квиток;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • довідки про догляд за дитиною;
  • посвідчення про державні нагороди та інші підтвердні документи.

Чи можуть продовжити строки оцифрування

Наразі офіційним дедлайном для переведення трудових книжок у цифровий формат є 10 червня 2026 року. Водночас у парламентському комітеті з питань соціальної політики вже опрацьовують можливість продовження цього терміну.

Необхідність таких змін пояснюють тим, що значна кількість українців фізично не може пройти процедуру вчасно. Йдеться насамперед про:

  • військовослужбовців;
  • мешканців окупованих територій та зон бойових дій;
  • українців, які перебувають за кордоном.

