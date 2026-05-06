Не лише трудова книжка: які документи треба оцифрувати для страхового стажу
Оцифрування трудових книжок в Україні триватиме до 10 червня 2026 року. Проте багато громадян не враховують, що цифрового формату потребують не лише самі трудові книжки.
Справа в тому, що дані про страховий стаж автоматично потрапляли до електронного реєстру лише з 1 січня 2004 року. Періоди роботи до цієї дати підтверджуються паперовими документами — трудовою книжкою та іншими довідками, які засвідчують право на зарахування стажу. У разі втрати цих документів людині доведеться відновлювати архівні довідки або навіть звертатися до суду та шукати свідків. У деяких випадках підтвердити стаж буває надзвичайно складно або взагалі неможливо, через що частина років роботи може не враховуватися.
Саме тому фахівці радять завчасно перевести в електронний формат не лише трудову книжку, а й усі документи, які можуть вплинути на підтвердження страхового стажу.
Які документи варто оцифрувати додатково
Окрім трудової книжки, важливо завантажити й інші документи, що можуть впливати на облік страхового стажу, зокрема:
- дипломи та документи про освіту;
- військовий квиток;
- свідоцтва про народження дітей;
- довідки про догляд за дитиною;
- посвідчення про державні нагороди та інші підтвердні документи.
Чи можуть продовжити строки оцифрування
Наразі офіційним дедлайном для переведення трудових книжок у цифровий формат є 10 червня 2026 року. Водночас у парламентському комітеті з питань соціальної політики вже опрацьовують можливість продовження цього терміну.
Необхідність таких змін пояснюють тим, що значна кількість українців фізично не може пройти процедуру вчасно. Йдеться насамперед про:
- військовослужбовців;
- мешканців окупованих територій та зон бойових дій;
- українців, які перебувають за кордоном.
