  1. В Украине

Не только трудовая книжка: какие документы нужно оцифровать для страхового стажа

17:27, 6 мая 2026
Украинцам советуют оцифровать не только трудовую книжку, но и ряд других документов, от которых зависит подтверждение страхового стажа.
Оцифровка трудовых книжек в Украине продлится до 10 июня 2026 года. Однако многие граждане не учитывают, что в цифровой формат необходимо переводить не только сами трудовые книжки.

Дело в том, что данные о страховом стаже автоматически вносились в электронный реестр только с 1 января 2004 года. Периоды работы до этой даты подтверждаются бумажными документами — трудовой книжкой и другими справками, подтверждающими право на зачисление стажа. В случае утраты этих документов человеку придется восстанавливать архивные справки или даже обращаться в суд и искать свидетелей. В некоторых случаях подтвердить стаж бывает крайне сложно или вовсе невозможно, из-за чего часть лет работы может не учитываться.

Именно поэтому специалисты советуют заранее перевести в электронный формат не только трудовую книжку, но и все документы, которые могут повлиять на подтверждение страхового стажа.

Какие документы стоит дополнительно оцифровать

Помимо трудовой книжки, важно загрузить и другие документы, которые могут влиять на учет страхового стажа, в частности:

  • дипломы и документы об образовании;
  • военный билет;
  • свидетельства о рождении детей;
  • справки по уходу за ребенком;
  • удостоверения о государственных наградах и другие подтверждающие документы.

Могут ли продлить сроки оцифровки

На данный момент официальным дедлайном для перевода трудовых книжек в цифровой формат является 10 июня 2026 года. В то же время в парламентском комитете по вопросам социальной политики уже рассматривают возможность продления этого срока.

Необходимость таких изменений объясняют тем, что значительное количество украинцев физически не может пройти процедуру вовремя. Речь прежде всего идет о:

  • военнослужащих;
  • жителях оккупированных территорий и зон боевых действий;
  • украинцах, находящихся за границей.

