Вспышка смертельного хантавируса на круизном лайнере – Испания согласилась принять судно у берегов Канарских островов

Судно MV Hondius с пассажирами и экипажем, среди которых были выявлены случаи хантавирусной инфекции, планируется направить на Канарские острова по просьбе ВОЗ и ЕС.

Власти Испании согласились принять на Канарских островах круизный лайнер MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса. В то же время правительство Канарского архипелага выступило против такого решения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Испании.

По данным ведомства, Всемирная организация здравоохранения в координации с Европейским Союзом обратилась к правительству Испании с просьбой принять судно в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами.

Судно находится у Кабо-Верде

В настоящее время лайнер находится у Кабо-Верде, где пришвартовался после выявления вспышки хантавирусной инфекции.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний проводит обследование судна, чтобы определить, кого необходимо срочно эвакуировать из Кабо-Верде. Остальные пассажиры должны продолжить путь к Канарским островам, куда судно, как ожидается, прибудет в течение трех-четырех дней.

Конкретный порт прибытия пока не определен.

По прибытии пассажиров и экипаж планируют обследовать, оказать медицинскую помощь и организовать перевозку в их страны. Все меры будут осуществляться в соответствии с совместным протоколом ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

В министерстве заявили, что оказание медицинской помощи и транспортировка будут осуществляться в специально подготовленных помещениях и на транспорте без контактов с местным населением.

Испания примет также тяжелобольного врача судна

Правительство Испании также согласилось на просьбу правительства Нидерландов принять врача судна MV Hondius, который находится в тяжелом состоянии. Его должны доставить на Канарские острова специальным медицинским самолетом.

В ВОЗ пояснили, что Кабо-Верде не имеет возможности провести необходимую операцию, а Канарские острова являются ближайшим местом с соответствующими медицинскими ресурсами.

В министерстве отметили, что среди пассажиров есть несколько граждан Испании, поэтому страна имеет «моральный и юридический долг помочь этим людям».

На борту зафиксировали летальные случаи

Как сообщает BBC, у пациентов, связанных со вспышкой на борту голландского круизного лайнера, обнаружили редкий штамм хантавируса Andes, который может передаваться между людьми при тесном контакте.

Министерство здравоохранения Южной Африки сообщило, что этот штамм обнаружили у двух человек, эвакуированных с судна в страну.

По данным BBC, трое пассажиров MV Hondius скончались после того, как лайнер примерно месяц назад отправился из Аргентины в путешествие через Атлантический океан.

Еще трое человек с симптомами заболевания были эвакуированы для лечения в Нидерланды.

ВОЗ оценивает риск как низкий

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что на данном этапе общий риск для общественного здоровья остается низким.

По его словам, уже начат мониторинг пассажиров на борту и тех, кто покинул судно.

Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что среди эвакуированных — 56-летний гражданин Великобритании, 41-летний гражданин Нидерландов и 65-летний гражданин Германии.

Ранее оператор круизного лайнера Oceanwide Expeditions заявлял, что двое из трех человек, которых планировали эвакуировать, были членами экипажа, в частности врач судна из Великобритании. Третьим человеком был пассажир, связанный с гражданином Германии, который скончался на борту на прошлой неделе.

