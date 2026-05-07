Спалах смертельного хантавірусу на круїзному лайнері – Іспанія погодилася прийняти судно біля Канарів

Судно MV Hondius із пасажирами та екіпажем, серед яких зафіксували випадки хантавірусної інфекції, планують направити на Канарські острови після звернення ВООЗ та ЄС.

Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Водночас уряд Канарського архіпелагу виступив проти такого рішення. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Іспанії.

За даними відомства, Всесвітня організація охорони здоров’я у координації з Європейським Союзом звернулася до уряду Іспанії з проханням прийняти судно відповідно до міжнародного права та гуманітарних принципів.

Судно перебуває біля Кабо-Верде

Наразі лайнер знаходиться біля Кабо-Верде, де пришвартувався після виявлення спалаху хантавірусної інфекції.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань проводить обстеження судна, щоб визначити, кого необхідно терміново евакуювати з Кабо-Верде. Решта пасажирів мають продовжити шлях до Канарських островів, куди судно, як очікується, прибуде протягом трьох-чотирьох днів.

Конкретний порт прибуття наразі не визначений.

Після прибуття пасажирів та екіпаж планують обстежити, надати медичну допомогу та організувати перевезення до їхніх країн. Усі заходи здійснюватимуться за спільним протоколом ВООЗ та Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

У міністерстві заявили, що медична допомога та транспортування проводитимуться у спеціально підготовлених приміщеннях і транспорті без контактів із місцевим населенням.

Іспанія прийме також важкохворого лікаря судна

Уряд Іспанії також погодився на прохання уряду Нідерландів прийняти лікаря судна MV Hondius, який перебуває у важкому стані. Його мають доставити на Канарські острови спеціальним медичним літаком.

У ВООЗ пояснили, що Кабо-Верде не має можливості провести необхідну операцію, а Канарські острови є найближчим місцем із відповідними медичними ресурсами.

У міністерстві зазначили, що серед пасажирів є кілька громадян Іспанії, тому країна має “моральний та юридичний обов’язок допомогти цим людям”.

На борту зафіксували смертельні випадки

Як повідомляє BBC, у пацієнтів, пов’язаних зі спалахом на борту голландського круїзного лайнера, виявили рідкісний штам хантавірусу Andes, який може передаватися між людьми під час тісного контакту.

Міністерство охорони здоров’я Південної Африки повідомило, що цей штам виявили у двох людей, евакуйованих із судна до країни.

За даними BBC, троє пасажирів MV Hondius загинули після того, як лайнер приблизно місяць тому вирушив з Аргентини у подорож через Атлантичний океан.

Ще трьох людей із симптомами захворювання евакуювали для лікування до Нідерландів.

ВООЗ оцінює ризик як низький

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що на цьому етапі загальний ризик для громадського здоров’я залишається низьким.

За його словами, уже розпочато моніторинг пасажирів на борту та тих, хто залишив судно.

Міністерство закордонних справ Нідерландів повідомило, що серед евакуйованих — 56-річний громадянин Великої Британії, 41-річний громадянин Нідерландів та 65-річний громадянин Німеччини.

Раніше оператор круїзного лайнера Oceanwide Expeditions заявляв, що двоє з трьох осіб, яких планували евакуювати, були членами екіпажу, зокрема лікар судна з Великої Британії. Третьою людиною був пасажир, пов’язаний із громадянином Німеччини, який помер на борту минулого тижня.

