  1. У світі

Спалах смертельного хантавірусу на круїзному лайнері – Іспанія погодилася прийняти судно біля Канарів

12:04, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судно MV Hondius із пасажирами та екіпажем, серед яких зафіксували випадки хантавірусної інфекції, планують направити на Канарські острови після звернення ВООЗ та ЄС.
Спалах смертельного хантавірусу на круїзному лайнері – Іспанія погодилася прийняти судно біля Канарів
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада Іспанії погодилася прийняти на Канарських островах круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу. Водночас уряд Канарського архіпелагу виступив проти такого рішення. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Іспанії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними відомства, Всесвітня організація охорони здоров’я у координації з Європейським Союзом звернулася до уряду Іспанії з проханням прийняти судно відповідно до міжнародного права та гуманітарних принципів.

Судно перебуває біля Кабо-Верде

Наразі лайнер знаходиться біля Кабо-Верде, де пришвартувався після виявлення спалаху хантавірусної інфекції.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань проводить обстеження судна, щоб визначити, кого необхідно терміново евакуювати з Кабо-Верде. Решта пасажирів мають продовжити шлях до Канарських островів, куди судно, як очікується, прибуде протягом трьох-чотирьох днів.

Конкретний порт прибуття наразі не визначений.

Після прибуття пасажирів та екіпаж планують обстежити, надати медичну допомогу та організувати перевезення до їхніх країн. Усі заходи здійснюватимуться за спільним протоколом ВООЗ та Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

У міністерстві заявили, що медична допомога та транспортування проводитимуться у спеціально підготовлених приміщеннях і транспорті без контактів із місцевим населенням.

Іспанія прийме також важкохворого лікаря судна

Уряд Іспанії також погодився на прохання уряду Нідерландів прийняти лікаря судна MV Hondius, який перебуває у важкому стані. Його мають доставити на Канарські острови спеціальним медичним літаком.

У ВООЗ пояснили, що Кабо-Верде не має можливості провести необхідну операцію, а Канарські острови є найближчим місцем із відповідними медичними ресурсами.

У міністерстві зазначили, що серед пасажирів є кілька громадян Іспанії, тому країна має “моральний та юридичний обов’язок допомогти цим людям”.

На борту зафіксували смертельні випадки

Як повідомляє BBC, у пацієнтів, пов’язаних зі спалахом на борту голландського круїзного лайнера, виявили рідкісний штам хантавірусу Andes, який може передаватися між людьми під час тісного контакту.

Міністерство охорони здоров’я Південної Африки повідомило, що цей штам виявили у двох людей, евакуйованих із судна до країни.

За даними BBC, троє пасажирів MV Hondius загинули після того, як лайнер приблизно місяць тому вирушив з Аргентини у подорож через Атлантичний океан.

Ще трьох людей із симптомами захворювання евакуювали для лікування до Нідерландів.

ВООЗ оцінює ризик як низький

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що на цьому етапі загальний ризик для громадського здоров’я залишається низьким.

За його словами, уже розпочато моніторинг пасажирів на борту та тих, хто залишив судно.

Міністерство закордонних справ Нідерландів повідомило, що серед евакуйованих — 56-річний громадянин Великої Британії, 41-річний громадянин Нідерландів та 65-річний громадянин Німеччини.

Раніше оператор круїзного лайнера Oceanwide Expeditions заявляв, що двоє з трьох осіб, яких планували евакуювати, були членами екіпажу, зокрема лікар судна з Великої Британії. Третьою людиною був пасажир, пов’язаний із громадянином Німеччини, який помер на борту минулого тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Іспанія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]