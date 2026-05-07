ВСП уволил судью Ирину Малех, которой объявили подозрение в продаже решений вместе с другими судьями

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Ирины Малех.

Высший совет правосудия 7 мая принял решение об увольнении Малех Ирины Богдановны с должности судьи Западного апелляционного хозяйственного суда на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Решение принято по результатам рассмотрения представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая пришла к выводу о необходимости привлечения судьи к дисциплинарной ответственности и применения к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основанием для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности.

Напомним, что ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для судьи Западного апелляционного хозяйственного суда Ирины Малех, которую подозревают в получении взятки в составе сговора с другими должностными лицами. Суд постановил применить к подозреваемой залог в размере 3 миллиона гривен.

