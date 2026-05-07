ВРП звільнила суддю Ірину Малех, якій оголосили підозру у продажі рішень разом із іншими суддями

11:43, 7 травня 2026
Вища рада правосуддя розглянула питання щодо судді Західного апеляційного господарського суду Ірини Малех.
Вища рада правосуддя 7 травня ухвалила рішення про звільнення Малех Ірини Богданівни з посади судді Західного апеляційного господарського суду на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Рішення ухвалене за результатами розгляду подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка дійшла висновку про необхідність притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Нагадаємо, що раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для судді Західного апеляційного господарського суду Ірини Малех, яку підозрюють в отриманні хабаря у складі змови з іншими посадовцями. Суд постановив застосувати до підозрюваної заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

