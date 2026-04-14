В Украине отменили коммунальные платежи для владельцев разрушенного жилья — подписан закон

В Украине отменили начисление коммунальных платежей для владельцев поврежденного или разрушенного из-за войны жилья, а также ввели механизм автоматического перерасчета после обследования.

В Украине отменили начисление коммунальных платежей для владельцев разрушенного жилья. Соответствующий закон №4825-IX (законопроект №13155) подписал Владимир Зеленский.

Согласно закону, управляющие компании раз в три месяца будут отчитываться перед жильцами обо всех полученных от них средствах.

Документ вводит четкий механизм, при котором официальное обследование имущества становится основанием для автоматического перерасчета и остановки платежей. Таким образом, закон защищает владельцев разрушенного жилья от несправедливых долгов.

В частности, предусмотрено:

отмена начисления платы за управление многоквартирным домом в случае, если жилье повреждено или разрушено, либо его эксплуатация невозможна из-за обстрелов;

освобождение владельцев поврежденного или уничтоженного жилья от оплаты коммунальных услуг на период, когда объект фактически непригоден для проживания;

определение порядка учета убытков, причиненных владельцам недвижимости вследствие вооруженной агрессии;

урегулирование взаимодействия между органами власти, управляющими домами и поставщиками коммунальных услуг по фиксации повреждений и прекращению начисления платежей.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» провела анализ ключевых изменений и принятых поправок в законе о начислении жилищно-коммунальных услуг. Новый закон предусматривает, что механизм пересмотра начислений за жилищно-коммунальные услуги запускается после обследования поврежденного или разрушенного жилья. При этом документ устанавливает разные подходы к начислениям в зависимости от состояния недвижимости, пострадавшей в результате войны.

