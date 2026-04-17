Киевский апелляционный суд частично принял сторону водителя по делу о нетрезвом управлении

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу гражданина на постановление Бориспольского горрайонного суда Киевской области, которым он был привлечен к административной ответственности за невыполнение требования полицейского об остановке транспортного средства, управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения (а также отказ от прохождения освидетельствования), а также за совершение мелкого хулиганства. Об этом сообщили в Бориспольском горрайонном суде.

Обстоятельства дела и решение суда первой инстанции

В производстве суда находились три материала об административных правонарушениях в отношении гражданина по ч. 1 ст. 122-2 КУпАП (невыполнение водителем требования об остановке), ч. 1 ст. 130 КУпАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования) и ст. 173 КУпАП (мелкое хулиганство).

Поскольку указанные материалы касались одного события, суд объединил их в одно производство.

Как установлено судом, 10 мая 2025 года в 00 часов 08 минут гражданин, управляя автомобилем Volkswagen Passat, имел явные признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке. При этом он не выполнил требование полицейского об остановке транспортного средства, которое было заблаговременно подано с помощью включенных проблесковых маячков красного и синего цветов, а также специального звукового сигнала. Остановить транспортное средство удалось лишь путем преследования служебным автомобилем полиции.

После остановки водитель, находясь в общественном месте, совершил хулиганские действия: выражался нецензурной бранью в адрес лейтенанта полиции и не реагировал на замечания о прекращении противоправного поведения.

Постановлением суда от 15 июня 2025 года водитель был признан виновным и на него наложены следующие административные взыскания:

по ч. 1 ст. 122-2 КУпАП — штраф в размере 9 необлагаемых минимумов доходов граждан (153 грн);

по ст. 173 КУпАП — штраф в размере 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (119 грн);

по ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17000 грн) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

На основании ст. 36 КУпАП окончательное взыскание было определено в виде штрафа в размере 17000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Доводы апелляционной жалобы

Не согласившись с данным решением, гражданин подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление суда первой инстанции и закрыть производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава административных правонарушений.

В своей жалобе и дополнениях к ней он указал, что решение суда является незаконным и необоснованным, поскольку принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются доказательствами.

Во время апелляционного рассмотрения гражданин пояснил, что отдыхал с друзьями и не употреблял алкоголь. По его словам, ему стало плохо, после чего он пошел отдохнуть в свой автомобиль, оставив ключи от замка зажигания на столе. В автомобиле он уснул и проснулся лишь тогда, когда его разбудили сотрудники полиции неподалеку от места проживания его сестры. Каким образом автомобиль оказался в этом месте, ему неизвестно.

Выводы апелляционного суда и результат рассмотрения дела № 359/5551/25

Заслушав объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, показания свидетеля, исследовав материалы дела, а также видеозапись события с нагрудной камеры полицейского, суд пришел к выводу, что в действиях гражданина имеются составы административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 и ч. 1 ст. 122-2 КУпАП.

Вместе с тем суд установил, что материалы дела не содержат доказательств того, что хулиганские действия гражданина были направлены именно на нарушение общественного порядка и спокойствия, а не обусловлены личными неприязненными отношениями с полицейским.

В связи с этим постановлением судьи Киевского апелляционного суда от 6 февраля 2026 года апелляционная жалоба гражданина удовлетворена частично.

Постановление судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 17 июня 2025 года в части привлечения гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУпАП отменено, а производство в этой части закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В остальной части постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.