Київський апеляційний суд частково став на бік водія у справі про нетверезе керування

Київський апеляційний суд розглянув справу щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування автомобілем із ознаками алкогольного сп’яніння, відмову від проходження огляду, невиконання вимоги поліцейського про зупинку, а також вчинення дрібного хуліганства.

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу громадянина на постанову Бориспільського міськрайонного суду Київської області, якою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу, керування автомобілем із ознаками алкогольного сп’яніння (та відмову від проходження огляду), а також за вчинення дрібного хуліганства. Про це повідомили у Бориспільському міськрайонному суді.

Обставини справи та рішення суду першої інстанції

У провадженні суду перебували три матеріали про адміністративні правопорушення стосовно громадянина за ч. 1 ст. 122-2 КУпАП (невиконання водієм вимоги про зупинку), ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного чи іншого сп’яніння або відмова від проходження огляду) та ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Оскільки всі зазначені матеріали стосувалися однієї події, суд об’єднав їх в одне провадження.

Як встановлено судом, 10 травня 2025 року о 00 годині 08 хвилин громадянин, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому законом порядку. При цьому він не виконав вимогу поліцейського про зупинку транспортного засобу, яка була подана завчасно за допомогою увімкнених проблискових маячків червоного та синього кольорів і спеціального звукового сигналу. Зупинити транспортний засіб вдалося лише шляхом переслідування службовим автомобілем поліції.

Після зупинки водій, перебуваючи в громадському місці, вчинив хуліганські дії: висловлювався нецензурною лайкою на адресу лейтенанта поліції та не реагував на зауваження щодо припинення протиправної поведінки.

Постановою суду від 15 червня 2025 року водія було визнано винним і накладено такі адміністративні стягнення:

за ч. 1 ст. 122-2 КУпАП — штраф у розмірі 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (153 грн);

за ст. 173 КУпАП — штраф у розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119 грн);

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн) із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

На підставі ст. 36 КУпАП остаточне стягнення було визначено у вигляді штрафу 17000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Доводи апеляційної скарги

Не погодившись із таким рішенням, громадянин подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати постанову суду першої інстанції та закрити провадження у справі через відсутність у його діях складу адміністративних правопорушень.

У своїй апеляційній скарзі та доповненнях до неї він зазначив, що рішення суду є незаконним і необґрунтованим, оскільки ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи та не підтверджуються доказами.

Під час апеляційного розгляду громадянин пояснив, що відпочивав із друзями та не вживав алкоголь. За його словами, йому стало зле, після чого він пішов відпочити у власний автомобіль, залишивши ключі від замка запалення на столі. У транспортному засобі він заснув і прокинувся лише тоді, коли його розбудили працівники поліції неподалік від місця проживання його сестри. Як автомобіль опинився в цьому місці, йому невідомо.

Висновки апеляційного суду та результат розгляду справи № 359/5551/25

Заслухавши пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, показання свідка, дослідивши матеріали справи, а також відеозапис події з нагрудної камери поліцейського, суд дійшов висновку, що в діях громадянина наявні склади адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130 та ч. 1 ст. 122-2 КУпАП.

Разом з тим, суд встановив, що матеріали справи не містять доказів того, що хуліганські дії громадянина були спрямовані саме на порушення громадського порядку та спокою, а не були зумовлені особистими неприязними відносинами з поліцейським.

У зв’язку з цим постановою судді Київського апеляційного суду від 6 лютого 2026 року апеляційну скаргу громадянина задоволено частково.

Постанову судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 17 червня 2025 року в частині притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП скасовано, а провадження в цій частині закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

В іншій частині постанову суду першої інстанції залишено без змін.

