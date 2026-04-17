Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

Процесс использования электронных доказательств в гражданском, хозяйственном и уголовном производствах достиг той точки, где мессенджеры признаются полноценным средством установления истины. Мессенджер Telegram уже давно превратился из инструмента для частного общения в ключевой источник доказательств. Последние решения Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда демонстрируют переход от формального отрицания скриншотов к технико-юридическому анализу метаданных, чат-ботов и электронных идентификаторов.

«Судебно-юридическая газета» в серии публикаций проанализирует Топ 5 кейсов ВС и ВАКС по поводу того, как суды идентифицируют авторов сообщений, оценивают вероятность доказательств и какие технические нюансы мессенджера становятся основой обвинительных приговоров.

Telegram в хозяйственных спорах: от недопустимости к достоверности

Решение Верховного Суда, изложенное в постановлении от 19.06.2025 по делу № 904/354/24, можно считать одним из наиболее важных для бизнеса.

Спор возник из-за взыскания 10 млн гривен по договору поставки продуктов. Истец требовал взыскания предоплаты, пени, инфляционных потерь и 3% годовых из-за непоставки товара по договору. Однако ответчик возражал против иска, утверждая, что изготовил товар, сообщил истцу о готовности и ждал транспорт для отгрузки. Поставщик утверждал, что уведомлял заказчика о готовности товара через Telegram, предоставив скриншоты переписки.

Суды первой и апелляционной инстанции отклонили эти скриншоты как ненадлежащие и недопустимые доказательства, мотивируя тем, что Telegram-номер истца не был указан в договоре как официальное средство связи, а функционал мессенджера позволяет удалять сообщения без следов.

ВС отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, указав на ошибки в оценке электронных доказательств.

Сообщения в мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp и т.д.) являются электронными доказательствами в понимании ст. 96 ХПК Украины. Они шире понятия электронного документа и не требуют обязательной КЭП, если можно установить авторство, время и содержание.

Скриншоты — это бумажные копии электронных доказательств. Они допустимы, если суд или сторона спора не ставит под сомнение их соответствие оригиналу.

Суд не может автоматически отбрасывать переписку только потому, что договор предусматривает письменную форму — современная практика признает электронную коммуникацию как обычную деловую практику в соответствии со статьей 7 ГК Украины.

Кроме того, согласно статье 79 ХПК, обстоятельство, на которое ссылается сторона, считается доказанным, если предоставленные доказательства более достоверны, чем доказательства в их опровержение. На суд возлагается обязанность оценивать доказательства, обстоятельства дела с учетом и их достоверности, которая позволяет прийти к выводу, что рассматриваемые факты скорее были (имели место), чем не были. Если лицо использовало номер в тендерах или предыдущей деятельности (что было подтверждено данными YouControl), суд обязан исследовать это доказательство.

Более того, сам по себе факт, что мессенджер позволяет удалять сообщения, не делает доказательство недопустимым автоматически. Суд должен оценивать содержание в совокупности с другими действиями сторон.

Важно: Telegram — это весомое электронное доказательство. Судьи должны оценивать его содержание, контекст и достоверность, а не отклонять только из-за отсутствия официальной формы.

