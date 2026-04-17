Свидетельствует ли фактический допуск к работе без оформления о наличии трудовых отношений: позиция КГС ВС

Верховный Суд рассмотрел кассационную апелляцию по делу об установлении факта трудоустройства, в котором истец ссылался на фактический прием на работу, выполнение обязанностей охранника и получение вознаграждения без надлежащего оформления трудового договора.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства кассационную жалобу физического лица на решения судов предыдущих инстанций по делу № 570/4554/23 об установлении факта пребывания в трудовых отношениях.

По результатам пересмотра суд кассационной инстанции проверил правильность применения норм материального и процессуального права и пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованием об установлении факта пребывания в трудовых отношениях с обществом с ограниченной ответственностью «Квасиловский литейно-механический завод» в период с 02 января 2019 года по 31 мая 2022 года на должности охранника. Обосновывая иск, он указывал, что фактически был допущен к работе, выполнял обязанности по охране территории и помещений предприятия, работал по сменному графику, подчинялся внутреннему трудовому распорядку, получал вознаграждение за выполненную работу, что, по его мнению, свидетельствовало о наличии трудовых, а не гражданско-правовых отношений.

Истец отмечал, что работал по графику «сутки через двое» с 08:00 до 08:00 следующего дня.

При выполнении обязанностей ему передавались ключи от помещений, телефон и фонарик. Заработная плата выплачивалась преимущественно наличными, а в марте–апреле 2022 года — перечислялась на банковскую карту в размере 3000 грн ежемесячно, а также 2000 грн в апреле 2022 года.

Истец также указывал на отсутствие надлежащего оформления трудовых отношений со стороны работодателя, в частности отсутствие приказа о приёме на работу, и отмечал, что обращался в органы Гоструда, однако проверки в связи с военным положением не проводились. В то же время, по информации ответчика, истец в трудовых отношениях с обществом не состоял.

В частности, он обращался в органы Гоструда 29 июля 2022 года, а также в марте и апреле 2023 года.

Необходимость установления факта трудовых отношений истец обосновывал необходимостью зачёта соответствующего периода в страховой стаж.

В ходе рассмотрения дела судами установлено, что между сторонами существовали правоотношения, связанные с выполнением работ по охране объекта. Допрошенные свидетели подтвердили, что истец фактически выполнял обязанности охранника по сменному графику вместе с другими работниками.

Вместе с тем, по результатам предыдущих судебных производств, в частности по делам об административных правонарушениях и обжаловании предписания органа Гоструда, было установлено, что данные правоотношения основывались на гражданско-правовом договоре, а не на трудовом договоре.

Эти обстоятельства установлены судебными решениями, вступившими в законную силу, в частности по делам № 570/6330/23 и № 460/28161/23, которыми подтверждено существование между сторонами гражданско-правового договора и отсутствие подчинения истца правилам внутреннего трудового распорядка, и поэтому имеют преюдициальное значение.

Верховный Суд также учёл принцип правовой определённости и практику ЕСПЧ о недопустимости повторного рассмотрения установленных обстоятельств.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из недоказанности наличия трудовых отношений между сторонами. Суд указал, что представленные истцом доказательства не подтверждают существование именно трудового договора, а установленные обстоятельства свидетельствуют о гражданско-правовом характере правоотношений.

Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, согласившись с его выводами. Суд апелляционной инстанции дополнительно учёл преюдициальные обстоятельства, установленные другими судебными решениями, согласно которым правоотношения между сторонами не имели признаков трудовых, и обратил внимание на отсутствие доказательств заключения трудового договора, отсутствие волеизъявления сторон на его заключение, отсутствие занятия истцом штатной должности, а также на наличие преюдициально установленных обстоятельств относительно гражданско-правового характера правоотношений.

Позиция и выводы Верховного Суда

В кассационной жалобе истец ссылался на неправильное применение норм материального и процессуального права, указывал на наличие признаков трудовых отношений, в частности систематическую оплату труда, подчинение внутреннему трудовому распорядку и выполнение работы по профессии, определённой Классификатором профессий, ссылался на практику Верховного Суда и оспаривал обязательность учёта преюдициальных обстоятельств.

Верховный Суд исходил из того, что согласно статье 400 ГПК Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами норм права в пределах доводов кассационной жалобы и не наделён полномочиями устанавливать новые обстоятельства или переоценивать доказательства.

Суд указал, что трудовой договор является соглашением, по которому работник обязуется выполнять определённую работу с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель — обеспечиватьяусловия труда и выплачивать заработную плату.

Верховный Суд также учёл, что после внесения изменений в законодательство в 2015 году сам факт допуска к работе без надлежащего оформления не является безусловным основанием для признания трудового договора заключённым.

Напротив, по гражданско-правовому договору предметом является результат работы, а исполнитель не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка и организует свою деятельность самостоятельно.

Верховный Суд отметил, что возможность признания трудового договора заключённым при отсутствии приказа или распоряжения допускается лишь при условии доказанности соблюдения иных обязательных условий его заключения, в частности предоставления соответствующих документов, подтверждающих волеизъявление сторон.

Суд учёл, что в предыдущих судебных решениях, вступивших в законную силу, установлен факт существования между сторонами именно гражданско-правовых отношений. Такие обстоятельства имеют преюдициальное значение согласно статье 82 ГПК Украины и не подлежат повторному доказыванию.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание на отсутствие доказательств занятия истцом штатной должности охранника, поскольку соответствующие штатные единицы были заняты другими лицами, а также на отсутствие доказательств надлежащего оформления трудовых отношений.

Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке доказательств и не опровергают правильность выводов судов предыдущих инстанций. С учётом изложенного Верховный Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены судебных решений и оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

