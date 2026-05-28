Рада ратифицировала Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Албанией

10:44, 28 мая 2026
Парламент принял Закон о долгосрочном сотрудничестве между Украиной и Республикой Албания.
В четверг, 28 мая, Верховная Рада одобрила внесенный Президентом Украины проект Закона Украины №0357 «О ратификации Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания».

Цель Закона — выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания. Соглашение было подписано 21 января 2025 года в г. Давосе.

Решение Парламента позволит привлекать помощь в течение десятилетнего срока от Республики Албания в военной, разведывательной, финансовой, гуманитарной и политической сферах в соответствии с обязательствами, в частности взятыми на себя Республикой Албания в рамках Совместной декларации о поддержке Украины «Совместная декларация G7». Соответствующая декларация была принята 12 июля 2023 года лидерами Большой семерки — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, а также президентами Европейского совета и Европейской комиссии.

Верховная Рада Украины

