Конкурс в Львовский апелляционный суд: один кандидат не подтвердил способности осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии был определен результат квалификационного оценивания кандидата на должность судьи во Львовском апелляционном суде.

16 апреля Коллегия приняла решение прекратить квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного общего суда Сопильника Ростислава Любомировича и признать его таким, что не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по причине неявки для прохождения квалификационного оценивания.

В целом завершено квалификационное оценивание в отношении 27 кандидатов в Львовский апелляционный суд: 17 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

