Конкурс до Львівського апеляційного суду: один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Фото: lva.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії визначився результат кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді у Львівському апеляційному суді.

16 квітня Колегія ухвалила рішення припинити кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного загального суду Сопільника Ростислава Любомировича та визнати його таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді з підстав неявки для проходження кваліфікаційного оцінювання.

Загалом завершено кваліфікаційне оцінювання щодо 27 кандидатів до Львівського апеляційного суду: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.