Конкурс до Львівського апеляційного суду: один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

13:35, 17 квітня 2026
ВККС зазначила, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.
Конкурс до Львівського апеляційного суду: один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя
Фото: lva.court.gov.ua
В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії визначився результат кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді у Львівському апеляційному суді.

16 квітня Колегія ухвалила рішення припинити кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного загального суду Сопільника Ростислава Любомировича та визнати його таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді з підстав неявки для проходження кваліфікаційного оцінювання.

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом завершено кваліфікаційне оцінювання щодо 27 кандидатів до Львівського апеляційного суду: 17 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

Скріншот на 10 мільйонів гривень: ВС про роль Telegram у суді

Сьогодні переписка в чаті Telegram-каналу може стати вирішальним фактором у багатомільйонних господарських спорах.

Після укладення договору ціну за одиницю товару не можна збільшити більше ніж на 10%, навіть у воєнний час — ВС

ВС підтвердив, що навіть в умовах воєнного стану сукупне підвищення ціни за одиницю товару у договорі закупівлі не може перевищувати 10%.

Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

