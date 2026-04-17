После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

В постановлении от 9 апреля 2026 года по делу № 914/1671/24 Верховный Суд рассмотрел принципиальный для практики публичных закупок вопрос — пределы допустимого повышения цены за единицу товара в период действия военного положения.

Актуальность этого дела обусловлена массовой практикой пересмотра цен в договорах публичных закупок во время военного положения, когда поставщики ссылаются на колебания рынка как основание для повышения стоимости.

Неопределенность в применении законодательства в сфере публичных закупок сформировала различные подходы в правоприменении, в частности в части определения пределов допустимого повышения цены.

Обстоятельства дела

Прокурор, действуя в интересах государства в лице городского совета, обратился в суд с иском о признании недействительным дополнительного соглашения к договору поставки электрической энергии и взыскании излишне уплаченных средств.

Первоначальный договор между коммунальным предприятием и поставщиком был заключен 28 февраля 2023 года. Им предусматривалась поставка электрической энергии в определенном объеме по фиксированной цене, которая соответствовала тендерному предложению. В то же время договор содержал условия о возможности изменения цены — исключительно в случае колебания рынка, пропорционально такому колебанию, при условии документального подтверждения и без увеличения общей суммы договора.

В дальнейшем стороны заключили ряд дополнительных соглашений, которыми постепенно изменяли экономику договора: объем электроэнергии уменьшался, а цена за единицу — росла. Так, дополнительными соглашениями в течение апреля, июля и сентября 2023 года цена неоднократно пересматривалась в сторону увеличения.

Ключевым в споре стало дополнительное соглашение, которым цена повышена до 5,6892618348 грн за кВт/ч. Основанием для этого поставщик назвал анализ рынка за предыдущий период (июль–август 2023 года), согласно которому, по его утверждению, произошло повышение цены.

В то же время судами предыдущих инстанций установлено, что фактическая динамика рынка в период, непосредственно релевантный для заключения этого соглашения (с 01.09.2023 по 25.09.2023), свидетельствовала о снижении цены электроэнергии. Также было установлено, что поставщик не предоставил надлежащих доказательств колебания цены именно в период между предыдущим дополнительным соглашением и спорным соглашением.

Кроме того, суды обратили внимание, что справка торгово-промышленной палаты, на которую ссылался поставщик, была получена уже после подачи иска и не являлась основанием для заключения спорного соглашения.

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу, что дополнительное соглашение заключено с нарушением требований Закона «О публичных закупках», а средства, уплаченные по нему сверх надлежащего, подлежат возврату.

В кассационной жалобе поставщик настаивал, что во время военного положения действует иной подход к изменению цены, который допускает ее увеличение пропорционально рыночному колебанию без ограничения 10%.

Позиция Верховного Суда

Суд напомнил, что согласно ч. 1 ст. 628, ст. 629 ГК Украины содержание договора составляют условия (пункты), определенные по усмотрению сторон и согласованные ими, а также условия, которые являются обязательными в соответствии с актами гражданского законодательства. Договор является обязательным для исполнения сторонами.

Согласно предписаниям ч. 1, 2 ст. 651 ГК Украины изменение или расторжение договора допускается только по соглашению сторон, если иное не установлено договором или законом. Существенным является такое нарушение стороной договора, когда вследствие причиненного этим вреда другая сторона в значительной степени лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора.

В соответствии с ч. 1 ст. 652 ГК Украины в случае существенного изменения обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, если иное не установлено договором или не вытекает из существа обязательства.

Изменение обстоятельств является существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это предусмотреть, они не заключили бы договор или заключили бы его на иных условиях.

Условия договора о закупке не должны отличаться от содержания тендерного предложения/предложения по результатам электронного аукциона (в том числе цены за единицу товара) победителя процедуры закупки/упрощенной закупки или согласованной цены предложения участника в случае применения переговорной процедуры, кроме случаев определения денежного эквивалента обязательства в иностранной валюте и/или случаев перерасчета цены по результатам электронного аукциона в сторону уменьшения цены тендерного предложения/предложения участника без уменьшения объемов закупки.

ВС указал, что существенные условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания до исполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев увеличения цены за единицу товара до 10 процентов пропорционально увеличению цены такого товара на рынке в случае колебания цены такого товара на рынке при условии, что такое изменение не приведет к увеличению суммы, определенной в договоре о закупке, — не чаще чем один раз в 90 дней с момента подписания договора о закупке/внесения изменений в такой договор относительно увеличения цены за единицу товара.

Следовательно, указанные положения Закона Украины «О публичных закупках» дают основания для вывода о том, что изменение существенных условий договора о закупке (увеличение цены за единицу товара) является правомерным исключительно при следующих условиях:

осуществляется по соглашению сторон; порядок изменения условий договора должен быть определен самим договором (в соответствии с проектом, который входил в тендерную документацию);

основание увеличения — колебание цены такого товара на рынке (обоснованное и документально подтвержденное поставщиком);

цена за единицу товара может увеличиваться не более чем на 10%;

общая сумма (цена) договора не должна увеличиваться.

Суд указал, что в любом случае цена за единицу товара не может быть увеличена более чем на 10% от той цены товара, которая была определена сторонами в договоре, независимо от количества и сроков изменения цены в течение действия договора.

То есть в период действия договора о закупке стороны могут неоднократно изменять цену товара в сторону увеличения при наличии условий, однако общее увеличение такой цены не должно превышать 10% от той цены товара, которая была определена сторонами при заключении договора по результатам процедуры закупки.

Эту же логику Суд детализировал, отметив, что совокупное значение увеличения цены при последовательных изменениях в договоре не может превышать нормативно закрепленного 10% значения.

Верховный Суд неоднократно отмечал, что предусмотренная законодательством о публичных закупках норма применяется, если происходит значительное колебание (рост) цены на рынке, которое делает для одной стороны договора его исполнение очевидно невыгодным, убыточным. Для того чтобы при таких обстоятельствах не был расторгнут уже заключенный договор и чтобы не проводить новый тендер, закон дает возможность увеличить цену, но не более чем на 10%.

Иное толкование соответствующей нормы Закона Украины «О государственных закупках» нивелирует, обесценивает, делает непрозрачной процедуру открытых торгов. Верховный Суд считает, что ограничение 10% применяется как максимальный лимит изменения цены, определенной в договоре, независимо от того, как часто происходят такие изменения (количество подписанных дополнительных соглашений).

Суд напомнил: «Тендер проводится не только для того, чтобы закупка была осуществлена на максимально выгодных для государства условиях, но и для того, чтобы обеспечить равную возможность всем субъектам хозяйствования продавать свои товары, работы или услуги государству».

Кроме того, увеличение цены может привести к тому, что количество товаров настолько уменьшится, что исполнение договора закупки в таком объеме не будет соответствовать хозяйственной цели заключения заказчиком договора закупки.

К тому же применение подхода, предусматривающего возможность увеличивать цену за единицу товара более чем на 10% пропорционально увеличению цены товара на рынке, в случае колебания цены этого товара, будет искажать принцип добросовестной конкуренции среди участников.

Сам факт увеличения цены товара на рынке не обязательно влечет за собой повышение цены на аналогичный товар, который является предметом договора.

Кроме того, поставщик также должен доказать, что повышение цены является непредсказуемым (его невозможно было предусмотреть и заложить в цену товара на момент подачи поставщиком тендерного предложения). Под колебанием цены необходимо понимать изменение за определенный период времени цены товара на рынке как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. И такое колебание должно происходить именно в период заключения договора и до внесения соответствующих изменений в него.

Относительно аргумента об изменении правового регулирования во время военного положения

В кассационной жалобе заявитель указывал на наличие оснований для отступления от вывода относительно применения п. 2 ч. 5 ст. 41 Закона «О публичных закупках» в части невозможности повышения цены за единицу товара более чем на 10% от той, которая установлена в договоре.

Указанный вывод является устаревшим с учетом изменений в действующем законодательстве, обусловленных введением в Украине правового режима военного положения и законодательно урегулированным вопросом правоотношений, которые сложились между сторонами сделки, заключенной в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках» и «Особенностями осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены», утвержденных Постановлением КМУ от 12.10.2022 № 1178, где с учетом содержания положений указанного постановления в настоящее время предоставлено право сторонам договора увеличивать цену за единицу товара на процент колебания такой цены в сторону увеличения (без привязки к ограничению в 10%).

Согласно пп. 2 п. 19 Особенностей № 1178 (в редакции на дату заключения дополнительных соглашений) существенные условия договора о закупке не изменяются после подписания, кроме случая повышения цены за единицу товара в связи с колебанием рынка — пропорционально такому колебанию, при условии его документального подтверждения и без увеличения общей суммы договора.

ВС сообщил, что указанный пункт Особенностей лишь детализирует случаи для возможности изменения сторонами сделки цены договора в порядке пункта 2 части пятой статьи 41 Закона Украины «О публичных закупках» и не устанавливает иного алгоритма расчета процентного соотношения ценообразования, предусмотренного указанной нормой.

Соответственно, доводы заявителя о возможности повышения цены без 10% ограничения были отклонены.

ВС отметил: «То есть, в настоящее время указанным подпунктом установлено, что ограничение относительно увеличения цены за единицу товара не более чем на 10 процентов применяется к каждому отдельному случаю увеличения цены за единицу товара (без ограничения количества изменений). Измененная цена за единицу товара не должна превышать цену за единицу товара, предусмотренную в первоначальном договоре о закупке, более чем на 50 процентов».

В то же время указанный подпункт не подлежит применению к правоотношениям в данном деле, поскольку, разрешая споры о признании сделок недействительными, хозяйственный суд должен установить наличие фактических обстоятельств, с которыми закон связывает признание таких сделок недействительными именно на момент их совершения. То есть для того, чтобы признать ту или иную сделку недействительной, истец по делу должен доказать, что такая сделка именно в момент ее заключения, в частности, противоречила актам гражданского законодательства.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил устоявшуюся правовую позицию: 10% является предельным совокупным лимитом повышения цены за единицу товара в договорах публичных закупок.

«Военные» Особенности не изменяют этой модели, а лишь детализируют ее применение. Превышение такого лимита или отсутствие надлежащего подтверждения рыночного колебания в соответствующий период является основанием для признания дополнительных соглашений недействительными и возврата средств.

