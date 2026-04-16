В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: есть пострадавшие, фото

Авария произошла на дороге к Жешуву: в салоне находились шесть украинцев, двоих из них госпитализировали.

Авария произошла вечером 15 апреля на дороге в направлении Жешува — в населенном пункте Буды Ланьцутские Ланьцутского повета.

О происшествии сообщило издание RMF24 со ссылкой на представителя местной полиции Войцеха Груцу.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса марки Mercedes не справился с управлением: транспортное средство съехало с дороги, врезалось в ограждение и перевернулось. В то же время проверка показала, что водитель был трезвый.

В салоне находились шесть граждан Украины — пятеро взрослых и девятилетний ребенок. В результате аварии водителя и одного из пассажиров госпитализировали.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

