Приложение ЕС для проверки возраста, которое разрабатывали целый год, взломали за несколько минут

Эксперт по безопасности заявил, что обошел его защиту менее чем через 2 минуты.

В Европейском союзе разработали приложение для проверки возраста пользователей перед предоставлением им доступа к некоторым сайтам, не предназначенным для детей.

«Наш долг — защищать наших детей в онлайн-мире так же, как мы делаем это в офлайн-мире. И чтобы делать это эффективно, нам нужен гармонизированный европейский подход», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня я могу объявить, что у нас есть ответ. Наш европейский приложение для проверки возраста технически готово и вскоре будет доступно для использования гражданами».

Однако, по данным основателя Telegram Павла Дурова, систему после релиза удалось взломать за несколько минут.

ЕС планирует ввести обязательную проверку удостоверения личности для всех пользователей социальных сетей. Для реализации этой инициативы Еврокомиссия более года работала над специальным «приложением для проверки возраста», которое недавно было представлено публично.

Консультант по безопасности Пол Мур подробно описал недостатки системы и указал на слабые места, требующие доработки.

Как сообщали в ЕК, новое приложение позволит подтверждать возраст пользователя без раскрытия персональных данных. Проверка будет осуществляться анонимно, без возможности отслеживания пользователя. Инструмент будет совместим с различными устройствами — смартфонами, планшетами и компьютерами — и будет иметь открытый код.

Механизм работы предполагает установку приложения, его настройку через документ, удостоверяющий личность, и последующее подтверждение возраста при использовании онлайн-платформ.

Урсула фон дер Ляйен также сравнила новый сервис с цифровыми решениями, созданными во время пандемии COVID-19, в частности системой сертификатов, которая, по ее словам, быстро была внедрена и использовалась в десятках стран.

