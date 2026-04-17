  1. У світі

Застосунок ЄС для перевірки віку, який розробляли цілий рік, зламали за кілька хвилин

13:47, 17 квітня 2026
Експерт з безпеки заявив, що обійшов його захист менш ніж за 2 хвилини.
Фото: REUTERS/Manuel Ausloos
У Європейському Союзі розробили застосунок для перевірки віку користувачів, перш ніж надавати їм доступ до деяких сайтів, які не призначені для дітей.

«Наш обов'язок – захищати наших дітей в онлайн-світі так само, як ми робимо це в офлайн-світі. І щоб робити це ефективно, нам потрібен гармонізований європейський підхід», – заявила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. «Сьогодні я можу оголосити, що у нас є відповідь. Наш європейський застосунок для перевірки віку технічно готовий і незабаром буде доступний для використання громадянами».

Однак, за даними засновника Telegram Павла Дурова, систему після релізу вдалося зламати за кілька хвилин.

ЄС планує запровадити обов’язкову перевірку посвідчення особи для всіх користувачів соціальних мереж. Для реалізації цієї ініціативи Єврокомісія понад рік працювала над спеціальним «додатком для перевірки віку», який нещодавно презентували публічно.

Втім, як стверджує Дуров, за кілька хвилин застосунок було зламано.

Консультант з питань безпеки Пол Мур детально описав недоліки системи та вказав на слабкі місця, які потребують доопрацювання.

Як розповідали у ЄК, новий застосунок дозволятиме підтверджувати вік користувача без розкриття персональних даних. Перевірка відбуватиметься анонімно, без можливості відстеження користувача. Інструмент буде сумісним із різними пристроями — смартфонами, планшетами та комп’ютерами — і матиме відкритий код.

Механізм роботи передбачає встановлення застосунку, його налаштування через документ, що посвідчує особу, та подальше підтвердження віку під час користування онлайн-платформами.

Урсула Фон дер Ляєн також порівняла новий сервіс із цифровими рішеннями, створеними під час пандемії COVID-19, зокрема системою сертифікатів, яка, за її словами, швидко була впроваджена та використовувалася в десятках країн.

ЄС кібератака кіберзахист

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

Скріншот на 10 мільйонів гривень: ВС про роль Telegram у суді

Сьогодні переписка в чаті Telegram-каналу може стати вирішальним фактором у багатомільйонних господарських спорах.

Після укладення договору ціну за одиницю товару не можна збільшити більше ніж на 10%, навіть у воєнний час — ВС

ВС підтвердив, що навіть в умовах воєнного стану сукупне підвищення ціни за одиницю товару у договорі закупівлі не може перевищувати 10%.

Кабмін затвердив порядок моніторингу протидії домашньому насильству

Уряд розширив коло суб’єктів моніторингу, перетворюючи лікарні та школи на активні осередки захисту та виявлення кривдників.

Позиція ВС: строк звернення до суду у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа фактично дізналася про обчислення пенсії

Верховний Суд роз’яснив, що строк звернення у пенсійних спорах починається з моменту, коли особа дізналася про обчислення пенсії, а не з дати її нарахування.

Судово-юридична газета

