Застосунок ЄС для перевірки віку, який розробляли цілий рік, зламали за кілька хвилин

Експерт з безпеки заявив, що обійшов його захист менш ніж за 2 хвилини.

У Європейському Союзі розробили застосунок для перевірки віку користувачів, перш ніж надавати їм доступ до деяких сайтів, які не призначені для дітей.

«Наш обов'язок – захищати наших дітей в онлайн-світі так само, як ми робимо це в офлайн-світі. І щоб робити це ефективно, нам потрібен гармонізований європейський підхід», – заявила президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. «Сьогодні я можу оголосити, що у нас є відповідь. Наш європейський застосунок для перевірки віку технічно готовий і незабаром буде доступний для використання громадянами».

Однак, за даними засновника Telegram Павла Дурова, систему після релізу вдалося зламати за кілька хвилин.

ЄС планує запровадити обов’язкову перевірку посвідчення особи для всіх користувачів соціальних мереж. Для реалізації цієї ініціативи Єврокомісія понад рік працювала над спеціальним «додатком для перевірки віку», який нещодавно презентували публічно.

Консультант з питань безпеки Пол Мур детально описав недоліки системи та вказав на слабкі місця, які потребують доопрацювання.

Як розповідали у ЄК, новий застосунок дозволятиме підтверджувати вік користувача без розкриття персональних даних. Перевірка відбуватиметься анонімно, без можливості відстеження користувача. Інструмент буде сумісним із різними пристроями — смартфонами, планшетами та комп’ютерами — і матиме відкритий код.

Механізм роботи передбачає встановлення застосунку, його налаштування через документ, що посвідчує особу, та подальше підтвердження віку під час користування онлайн-платформами.

Урсула Фон дер Ляєн також порівняла новий сервіс із цифровими рішеннями, створеними під час пандемії COVID-19, зокрема системою сертифікатів, яка, за її словами, швидко була впроваджена та використовувалася в десятках країн.

