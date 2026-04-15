У ЄС створили застосунок для перевірки віку дітей в інтернеті

Перевірка відбуватиметься анонімно без розкриття персональних даних.

У Європейському Союзі розробили спеціальний застосунок для перевірки віку користувачів під час доступу до онлайн-сервісів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Брюсселі, повідомляється на сайті ЄК.

Фон дер Ляєн зазначила, що цифрові технології відкривають для дітей широкі можливості для навчання, спілкування та розвитку, однак одночасно несуть ризики. Серед них вона назвала онлайн-цькування, доступ до шкідливого контенту та загрозу з боку інтернет-хижаків. За її словами, соціальні мережі часто використовують механізми, які викликають залежність і збільшують час перебування дітей перед екранами.

У Єврокомісії підкреслюють, що новий застосунок дозволятиме підтверджувати вік користувача без розкриття персональних даних. Перевірка відбуватиметься анонімно, без можливості відстеження користувача. Інструмент буде сумісним із різними пристроями — смартфонами, планшетами та комп’ютерами — і матиме відкритий код.

Механізм роботи передбачає встановлення застосунку, його налаштування через документ, що посвідчує особу, та подальше підтвердження віку під час користування онлайн-платформами.

Фон дер Ляєн також порівняла новий сервіс із цифровими рішеннями, створеними під час пандемії COVID-19, зокрема системою сертифікатів, яка, за її словами, швидко була впроваджена та використовувалася в десятках країн.

Єврокомісія закликає онлайн-платформи інтегрувати новий інструмент, а держави-члени — включати його до національних цифрових систем. За даними ЄК, серед країн, які вже працюють над впровадженням рішення, — Франція, Данія, Греція, Італія, Іспанія, Кіпр та Ірландія.

«Цей додаток надає батькам, вчителям та опікунам потужний інструмент для захисту дітей. Адже ми не будемо терпіти компанії, які не поважають права наших дітей. І саме тому ми з повною швидкістю та рішучістю рухаємося вперед у напрямку забезпечення дотримання наших європейських правил. Ми притягуємо до відповідальності ті онлайн-платформи, які недостатньо захищають наших дітей», – наголосила Фон дер Ляєн.

