В ЕС создали приложение для проверки возраста детей в интернете

Проверка будет осуществляться анонимно, без раскрытия персональных данных.

В Европейском Союзе разработали специальное приложение для проверки возраста пользователей при доступе к онлайн-сервисам. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе, сообщается на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен отметила, что цифровые технологии открывают для детей широкие возможности для обучения, общения и развития, однако одновременно несут риски. Среди них она назвала онлайн-издевательства, доступ к вредному контенту и угрозу со стороны интернет-хищников. По ее словам, социальные сети часто используют механизмы, которые вызывают зависимость и увеличивают время пребывания детей перед экранами.

В Еврокомиссии подчеркивают, что новое приложение позволит подтверждать возраст пользователя без раскрытия персональных данных. Проверка будет происходить анонимно, без возможности отслеживания пользователя. Инструмент будет совместим с различными устройствами — смартфонами, планшетами и компьютерами — и будет иметь открытый код.

Механизм работы предусматривает установку приложения, его настройку через документ, удостоверяющий личность, и последующее подтверждение возраста при использовании онлайн-платформ.

Фон дер Ляйен также сравнила новый сервис с цифровыми решениями, созданными во время пандемии COVID-19, в частности с системой сертификатов, которая, по её словам, была быстро внедрена и использовалась в десятках стран.

Еврокомиссия призывает онлайн-платформы интегрировать новый инструмент, а государства-члены — включать его в национальные цифровые системы. По данным ЕК, среди стран, которые уже работают над внедрением решения, — Франция, Дания, Греция, Италия, Испания, Кипр и Ирландия.

«Это приложение предоставляет родителям, учителям и опекунам мощный инструмент для защиты детей. Ведь мы не будем терпеть компании, которые не уважают права наших детей. И именно поэтому мы с полной скоростью и решимостью движемся вперед в направлении обеспечения соблюдения наших европейских правил. Мы привлекаем к ответственности те онлайн-платформы, которые недостаточно защищают наших детей», — подчеркнула фон дер Ляйен.

