Ощадбанк подал иск против РФ на 1,3 млрд долларов

Ощадбанк требует от России компенсацию за захваченные активы в оккупированных регионах.

Ощадбанк передал в международный арбитраж иск против России из-за захваченных активов в оккупированных регионах. Об этом говорится в заявлении Ощадбанка.

Отмечается, что 7 апреля Ощадбанк официально инициировал международный арбитраж против России. Иск касается захваченных активов и утраченных возможностей для работы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Еще в июле 2025 года банк направил России официальное уведомление о споре — ответа не поступило. После этого дело было передано в международный суд.

Банк требует от РФ вернуть более 1,3 миллиарда долларов.

В банке напомнили, что по делу о Крыме Ощадбанк уже выиграл арбитраж на 1,1 миллиарда долларов. Также банк добился ареста российского имущества во Франции на десятки миллионов евро.

«Этот иск — следующий шаг в привлечении государства-агрессора к финансовой ответственности за убытки в четырех регионах Украины», — заявил председатель правления Юрий Кацион.

