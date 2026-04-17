  1. В Україні

Ощадбанк подав позов проти РФ на 1,3 млрд доларів

14:09, 17 квітня 2026
Ощадбанк вимагає від Росії компенсацію за захоплені активи в окупованих регіонах.
Ощадбанк передав до міжнародного арбітражу позов проти Росії через захоплені активи в окупованих регіонах. Про це йдеться у заяві Ощадбанку.

Зазначається, що 7 квітня Ощадбанк офіційно ініціював міжнародний арбітраж проти Росії. Позов стосується захоплених активів та втрачених можливостей для роботи в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Ще у липні 2025 року банк надіслав Росії офіційне повідомлення про спір - відповіді не надійшло. Після цього справу передали до міжнародного суду.

Банк вимагає від РФ повернути понад 1,3 мільярда доларів.

У банку нагадали, що у справі щодо Криму Ощадбанк вже виграв арбітраж на 1,1 мільярда доларів. Також банк домігся арешту російського майна у Франції на десятки мільйонів євро.

«Цей позов - наступний крок у притягненні держави-агресора до фінансової відповідальності за збитки у чотирьох регіонах України», - заявив голова правління Юрій Каціон.

суд росія війна банк

