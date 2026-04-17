В Полтаве мужчина притворился, что собирается навредить себе, чтобы полиция подвезла его в другой район города

Муж сообщил полиции, что я планирует покончить с собой.

В Полтаве патрульные привлекли к ответственности мужчину за заведомо ложный вызов спецслужб.

Как сообщили в Патрульной полиции Полтавской области, инцидент произошел на улице Спартака. На линию 102 поступило сообщение о намерении мужчины покончить с собой.

На место оперативно прибыли полицейские вместе с медиками. Однако информация не подтвердилась: заявитель имел признаки алкогольного опьянения и признался, что вызвал правоохранителей, чтобы они подвезли его в другой район города.

В результате на мужчину составили административное постановление по ст. 183 КУоАП — заведомо ложный вызов специальных служб.

Заведомо ложный вызов полиции, скорой или спасателей — это нарушение закона, которое влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Административная ответственность

За заведомо ложный вызов полиции, скорой, пожарных и т. п. грозит штраф — от 850 до 3 400 грн (ст. 183 КУоАП).

Уголовная ответственность

Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или иными тяжкими последствиями, наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет (ст. 259 УК Украины).

