  1. В Украине

В Полтаве мужчина притворился, что собирается навредить себе, чтобы полиция подвезла его в другой район города

12:59, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтаве патрульные привлекли к ответственности мужчину за заведомо ложный вызов спецслужб.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Патрульной полиции Полтавской области, инцидент произошел на улице Спартака. На линию 102 поступило сообщение о намерении мужчины покончить с собой.

На место оперативно прибыли полицейские вместе с медиками. Однако информация не подтвердилась: заявитель имел признаки алкогольного опьянения и признался, что вызвал правоохранителей, чтобы они подвезли его в другой район города.

В результате на мужчину составили административное постановление по ст. 183 КУоАП — заведомо ложный вызов специальных служб.

Заведомо ложный вызов полиции, скорой или спасателей — это нарушение закона, которое влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Административная ответственность

За заведомо ложный вызов полиции, скорой, пожарных и т. п. грозит штраф — от 850 до 3 400 грн (ст. 183 КУоАП).

Уголовная ответственность

Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или иными тяжкими последствиями, наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет (ст. 259 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Полтава уголовная ответственность административная ответственность

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]