У Полтаві чоловік вдав, що планує нашкодити собі, щоб поліція підвезла його в інший район міста

Чоловік повідомив поліції, що я планує вкоротити собі віку.

У Полтаві патрульні притягнули до відповідальності чоловіка за завідомо неправдивий виклик спецслужб.

Як повідомили у Патрульній поліції Полтавської області, інцидент стався на вулиці Спартака. На лінію 102 надійшло повідомлення про намір чоловіка вкоротити собі віку.

На місце оперативно прибули поліцейські разом із медиками. Однак інформація не підтвердилася: заявник мав ознаки алкогольного сп’яніння і зізнався, що викликав правоохоронців, аби вони підвезли його в інший район міста.

У результаті на чоловіка склали адміністративну постанову за ст. 183 КУпАП — завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої чи рятувальників — це порушення закону, яке тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність

За завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої, пожежників тощо загрожує штраф — від 850 до 3 400 грн (ст. 183 КУпАП).

Кримінальна відповідальність

Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі від 2 до 6 років (ст. 259 КК України).

