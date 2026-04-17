Король Швеции Карл XVI Густав прибыл с официальным визитом в Украину

14:29, 17 апреля 2026
Вместе с главой государства в Украину прибыла министр иностранных дел.
Король Швеции Карл XVI Густав прибыл с официальным визитом в Украину
Король Швеции Карл XVI Густав прибыл в Украину с официальным визитом. Последний раз он посещал страну в 2008 году. Об этом сообщает шведская общественная телекомпания SVT. 

По данным СМИ, в течение дня король посетит Львов. Вместе с ним в Украину прибыла министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард.

В рамках визита Карл XVI Густав вместе с Зеленским примут участие в церемонии возложения венков в честь погибших украинских военных. Также в программе запланированы посещения школ и больниц.

«Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с того, что вместе со мной почтил память наших павших воинов. Мы очень благодарны за это уважение», — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию

Правительство расширило круг субъектов мониторинга, превращая больницы и школы в активные центры защиты и выявления обидчиков.

Позиция ВС: срок обращения в суд по пенсионным спорам начинается с момента, когда лицо фактически узнало о расчёте пенсии

Верховный Суд разъяснил, что срок обращения в пенсионных спорах начинается с момента, когда лицо узнало о расчёте пенсии, а не с даты ее начисления.

