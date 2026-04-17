Король Швеции Карл XVI Густав прибыл с официальным визитом в Украину

Король Швеции Карл XVI Густав прибыл в Украину с официальным визитом. Последний раз он посещал страну в 2008 году. Об этом сообщает шведская общественная телекомпания SVT.

По данным СМИ, в течение дня король посетит Львов. Вместе с ним в Украину прибыла министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард.

В рамках визита Карл XVI Густав вместе с Зеленским примут участие в церемонии возложения венков в честь погибших украинских военных. Также в программе запланированы посещения школ и больниц.

«Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит в Украину с того, что вместе со мной почтил память наших павших воинов. Мы очень благодарны за это уважение», — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

