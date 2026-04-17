Король Швеції Карл XVI Густав прибув з офіційним візитом до України

14:29, 17 квітня 2026
Король Швеції Карл XVI Густав прибув до України з офіційним візитом. Востаннє він відвідував країну у 2008 році. Про це повідомляє шведський суспільний мовник SVT.

За даними медіа, протягом дня король відвідає Львів. Разом із ним до України приїхала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенергард.

У межах візиту Карл XVI Густав разом із Зеленським візьмуть участь у церемонії покладання вінків на честь загиблих українських військових. Також у програмі заплановані відвідування шкіл і лікарень.

«Король Швеції Карл XVI Густав розпочав свій візит до України з ушанування разом зі мною наших полеглих воїнів. Дуже вдячні за цю повагу», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

