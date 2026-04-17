Омбудсмен Лубинец заявил о системных нарушениях права на реабилитацию в местах несвободы

14:47, 17 апреля 2026
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о системной проблеме ненадлежащего обеспечения права на реабилитацию в местах несвободы, выявленной во время мониторинговых визитов в рамках национального превентивного механизма.

Речь идет о лицах, нуждающихся в комплексной медицинской помощи, в частности физической терапии, эрготерапии, психологической и паллиативной поддержке. Среди них — пациенты после инсультов, тяжелых травм и люди с инвалидностью.

По словам Омбудсмена, несмотря на формальное назначение индивидуальных программ реабилитации, на практике они часто не выполняются. В большинстве случаев уход за такими лицами осуществляют другие осужденные, что не обеспечивает надлежащего уровня медицинской помощи.

Как отметил Лубинец, такая ситуация фактически приводит к ограничению права на охрану здоровья и, согласно практике Европейского суда по правам человека, может расцениваться как нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Он подчеркнул, что в соответствии с международными стандартами, в частности Всемирной организации здравоохранения и Правилами Нельсона Манделы, реабилитация должна быть неотъемлемой составляющей системы медицинского обеспечения.

Омбудсмен также сообщил, что уже направил акты реагирования и ожидает устранения выявленных нарушений.

