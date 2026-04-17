Омбудсман Лубінець заявив про системні порушення права на реабілітацію в місцях несвободи

Ілюстративне фото

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про системну проблему неналежного забезпечення права на реабілітацію в місцях несвободи, виявлену під час моніторингових візитів у межах національного превентивного механізму.

Йдеться про осіб, які потребують комплексної медичної допомоги, зокрема фізичної терапії, ерготерапії, психологічної та паліативної підтримки. Серед них — пацієнти після інсультів, тяжких травм та люди з інвалідністю.

За словами Омбудсмана, попри формальне призначення індивідуальних програм реабілітації, на практиці вони часто не виконуються. У більшості випадків догляд за такими особами здійснюють інші засуджені, що не забезпечує належного рівня медичної допомоги.

Як зазначив Лубінець, така ситуація фактично призводить до обмеження права на охорону здоров’я та відповідно до практики Європейського суду з прав людини може розцінюватися як порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Він наголосив, що відповідно до міжнародних стандартів, зокрема ВООЗ та Правил Нельсона Мандели, реабілітація має бути невід’ємною складовою системи медичного забезпечення.

Омбудсман також повідомив, що вже направив акти реагування та очікує на усунення виявлених порушень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.